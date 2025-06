Calciomercato Udinese News: Giuseppe Aurelio il nuovo esterno per Runjaic

La rivoluzione del club friulano non sarà solo nei piani alti della dirigenza visto il passaggio di proprietà dai Pozzo al fondo americano ma proprio per questo il calciomercato Udinese potrebbe vedere numerose cessioni dei giocatori più avanti con gli anni e che prendono uno stipendio importante per la squadra. Questi poi verranno sostituiti con giocatori più giovani ma comunque di livello mantenendo sempre la strategia portata avanti dalla squadra bianconera che ha visto più volte fare la sua fortuna, sportiva ed economica, proprio con giocatori sconosciuti e di giovane età.

Calciomercato Napoli News/ Davanti più Ndoye che David, dietro è Chalobah il profilo giusto (4 giugno 2025)

La sessione estiva dei friulani però potrebbe partire con un acquisto che andrebbe a colmare il vuoto sulla fascia destra che anche nel mese di gennaio la società ha cercato di riempire provando a trattare con diversi calciatori in quella zona di campo, il profilo seguito nell’ultimo periodo però è nuovo e risponde al nome di Giuseppe Aurelio. L’esterno venticinquenne ha chiuso la sua stagione con lo Spezia, che non è riuscito a far promuovere in Serie A, ma è stato comunque uno dei più positivi della stagione che lo ha visto giocare 25 partite e segnare 4 gol, l’operazione poi potrebbe essere chiusa con circa 1 milione.

Calciomercato Genoa News/ A centrocampo un altro rumeno, in attacco piace Strefezza (4 giugno 2025)

Calciomercato Udinese News: i possibili partenti in difesa

Il calciomercato Udinese come detto dovrebbe vedere una rivoluzione e più di tutto questa si verificherà in difesa dove sono diversi i giocatori pronti a lasciare per pesare meno sulle casse della società o per fare cassa e finanziare gli altri acquisti, è il caso di Oumar Solet e Jaka Bijol che piacciono a diversi top club italiani e che potrebbero essere ceduti per 20 milioni l’uno. La difesa bianconera rischia poi di perdere Lautaro Giannetti, che potrebbe tornare in Argentina dopo solo un anno e mezzo, e Christian Kabasele che va verso un ritorno in Belgio o in Inghilterra.

Calciomercato Juventus News/ Sancho in attacco e Leoni in difesa, Kolo Muani può restare (4 giugno 2025)

Anche gli esterni potrebbero subire delle trasformazioni visto che sul piede di partenza ci sono Kingsley Ehizibue che quest’anno ha avuto troppi problemi di infortuni e ha dato poche sicurezze, non solo fisiche ma anche nelle prestazioni, per lui è previsto un ritorno in Olanda dove la sua carriera è iniziata o in Germania. La fascia destra potrebbe salutare poi anche Rui Modesto, l’angolano è stato schierato in poche occasioni da Kosta Runjaic che gli ha preferito spesso adattare sulla destra Zemura, per la sua giovane età però potrebbe venire solamente ceduto in prestito.