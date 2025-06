Calciomercato Udinese News: Iker Bravo può lasciare dopo un anno

La squadra friulana sta ancora aspettando di ufficializzare il passaggio di proprietà dalla famiglia Pozzo al fondo americano che subentrerà e per questo il calciomercato Udinese, soprattutto in entrata, è ancora fermo essendo che si aspetteranno le nuove indicazioni che darà la proprietà.

Intanto però i bianconeri tengono monitorati alcuni profili di giocatori giovani in posizioni coperte o per cui potrebbe esserci un ballottaggio con il nuovo arrivato oltre a preparare l’uscita di alcuni giocatori, non solo quelli più importanti ma anche quelli che hanno avuto poco spazio.

Oltre ai nomi già noti dei big che sono pronti a lasciare i friulani, a lasciare potrebbe essere anche un altro giocatore che era arrivato come talento giovane da provare a far sbocciare ma che per il troppo poco minutaggio ha dimostrato troppo poco e potrebbe quindi fare ritorno in un calcio più adatto a lui.

Si tratta di Iker Bravo che era arrivato dal Bayer Leverkusen come giovanissimo talento, ora dovrebbe far ritorno in Spagna ne La Liga 2 dove andrebbe a vestire la maglia del Malaga, squadra disposta a spendere i 2,5 milioni chiesti e che vuole puntare sul classe 2005 per tornare nella massima categoria.

Calciomercato Udinese News: Christ Tapé, esterno sinistro di prospettiva

Il profilo su cui invece il calciomercato Udinese si è interessato nelle ultime ore è quello di un terzino o esterno sinistro molto giovane, Christ Tapé, che possa essere un futuro titolare al posto di Kamara o che già dal prossimo anno possa provare a mettere in discussione il posto dell’ex Watford. Il ragazzo è nato nel 2006 e gioca nell’Horsens squadra della seconda divisione danese con cui ha collezionato 26 presenze, il suo prezzo è molto basso 500 mila euro ma i bianconeri potrebbero dover affrontare una trattativa contro il Torino che vuole l’ivoriano come sostituto di Biraghi, riscattato nel weekend per 100 mila euro.

Come aggiunta alla rosa poi i friulani potrebbero puntare su Idrissa Gueye, attaccante senegalese anche lui diciottenne ma che gioca nel Metz con cui ha appena conquistato la promozione in Ligue 1, il giocatore è stato un ottimo uomo dalla panchina avendo segnato 5 gol e fornito 1 assist in sole 17 presenze. Il prezzo dei francesi è di 5 milioni ma con la cessioni di alcuni pezzi pregiati e di giocatori poco importanti per la squadra, come l’attaccante spagnolo, i bianconeri avrebbero la disponibilità economica di completare questa operazione in prospettiva.