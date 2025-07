Il calciomercato Udinese vede il club a caccia di un attaccante al posto di Lucca. Occhio anche ad altre operazioni minori nel mirino.

Calciomercato Udinese, la priorità ora è l’attacco

Il calciomercato Udinese vede i bianconeri molto attivi sul mercato e dopo le cessioni di Bijol e Lucca ora è tempo di investire. La squadra è apparsa scarica nelle prime amichevoli e specialmente l’assenza del centravanti preoccupa sia l’allenatore che ai tifosi che spingono per rinforzi nel reparto offensivo e ci sono alcuni nomi nel mirino.

Si è parlato dell’interesse del club friulano per Cholito Giovanni Simeone, attaccante in uscita dal Napoli e per cui servono circa 7-8 milioni di euro. Ma ci sono anche alternative, piace Cutrone dell’Udinese ed occhio anche ad altri nomi, magari profili provenienti da altri campionati e l’Udinese è al lavoro per rinforzare la rosa con una prima punta.

In generale il club sarebbe intenzionato a sfruttare il tesoretto dovuto all’affare Lucca per prendere 1 difensore, un centrocampista e un attaccante e per il centrocampo occhio al nome di Miller, centrocampista scozzese del Motherwell che piace molto anche al Bologna, l’Udinese ci prova ma attualmente il club felsineo appare in pole position.

Calciomercato Udinese, occhio a rinforzi per Runjaic

Il tecnico Ivan Runjaic chiede rinforzi e presto il calciomercato Udinese potrebbe decollare, occhio a possibili rinforzi e il club bianconero guarda ad un rinforzo e in difesa si guardano ad altri profili oltre al neo arrivato Bertola. Nel ruolo di centrale difensivo nelle ultime ore è stato accostato l’esperto Victor Nelsson, in uscita dal Galatasaray e già in passato accostato a Napoli e Roma.

Proprio dal Napoli il club friulano guarda non solo a Simeone ma anche a Zanoli, terzino destro in uscita e per il quale servono circa 6 milioni di euro. Gli azzurri però cercano prima di chiudere l’affare Juanlu con il Siviglia e poi dopo potrebbero dare l’ok alla cessione del giocatore, reduce dal prestito con il Genoa.

Il club bianconero lavora sia per la prima squadra che per le giovanili ma lavora sia in entrata che in uscita. E ora l’Udinese ha ceduto un suo giovane alla Lazio con il mercato bloccato per gli uomini di Sarri ma non per la Primavera ed il giovane diciottenne Kleo Shpuza si è trasferito al club capitolini, un affare concluso con un prestito e diritto di riscatto.