CALCIOMERCATO UDINESE NEWS/ Ufficiale Thauvin, l’Everton ci prova per Beto

Calciomercato Udinese news, ufficiale il tesseramento di Florian Thauvin

L’Udinese sta chiudendo alla grande la sessione di calciomercato invernale avendo tesserato un giocatore importante in queste ultime ore di trattative. Come si può leggere nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito dei friulani, lo svincolato Florian Thauvin ha sottoscritto un contratto con il club del patron Pozzo valido per due anni e mezzo: “Un Campione del Mondo arriva in bianconero. Florian Thauvin è un nuovo giocatore dell’Udinese. L’attaccante francese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Giocatore dal talento e dalla classe cristallina, Thauvin è un attaccante in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, dotato di grande tecnica e senso del gol. Si è laureato campione del Mondo nel 2018 contribuendo alla conquista del Mondiale di Russia da parte della Francia.”

L’arrivo del trentenne francese, che aveva concluso la sua avventura con i messicani del Tigres, permette al tecnico Sottil di ovviare al brutto infortunio patito dallo spagnolo Gerard Deulofeu e tramite gli account social dell’Udinese ha salutato i nuovi tifosi dichiarando: “Buongiorno a tutti, vi mando un breve messaggio per dirvi che sono arrivato e che sono molto contento di essere qui all’Udinese. Forza Udinese”.

Accolto Thauvin, l’Udinese rischia però di perdere un altro elemento del suo organico in quest’ultimo giorni di calciomercato invernale. Secondo quanto rivelato dalla redazioen di Tuttomercatoweb.com, gli inglesi dell’Everton starebbero provando ad aggiudicarsi il venticinquenne portoghese Beto per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi così da potenziare il proprio reparto avanzato.

La squadra di Liverpool, con soli 15 gol segnati e ben 28 subiti, occupa attualmente il penultimo posto in Premier League in piena zona retrocessione davanti al Southampton e dietro al Bournemouth. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2026 con l’Udinese, Beto quest’anno ha già segnato ben 7 reti e fornito due assist vincenti ai suoi compagni in 21 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia.

