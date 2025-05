Calciomercato Udinese News: Reo Hatate il nuovo 10 bianconero

Il primo anno di Kosta Runjaic sulla panchina bianconera può essere considerato positivo essendo riuscito a conquistare la salvezza senza troppe difficoltà e avendo valorizzato diversi giocatori che ora potrebbero essere rivenduti a cifre superiori, in un ottimo sistema di player trading, necessario per la sostenibilità della squadra. Mentre una parte della dirigenza segue la cessione della società, l’altra si muove in anticipo per il calciomercato Udinese che non si limiterà a sostituire i giocatori che partiranno in estate ma cercherà anche di aggiungere un po’ di qualità alla squadra che in alcuni momenti è sembrata carente.

Proprio in questo scenario si colloca quello che sembrerebbe essere il primo obiettivo del calciomercato Udinese, Reo Hatate, centrocampista giapponese di ventisette anni di proprietà del Celtic Glasgow, con cui in questa stagione ha vinto la Scottish Premiership giocando 33 partite e realizzando 9 gol e 4 assist. Dopo 3 anni in Scozia, che gli hanno permesso di giocare anche in Champions League, potrebbe essere pronto per una nuova avventura in un campionato più sfidante, come quello italiano, l’Udinese per assicurarselo dovrebbe però sborsare 10 milioni di euro, una cifra importante.

Calciomercato Udinese News: Armel Bella-Kotchap è il nome in difesa

Il calciomercato Udinese poi ha quasi la certezza di veder partire uno dei giocatori che più ha stupito quest’anno, nei soli 5 mesi di permanenza in Friuli, Oumar Solet infatti ha attirato l’interesse di diverse squadre per le sue grandi prestazioni, soprattutto quelle nella parte alta di classifica come Napoli, Inter, Roma e Milan. La cessione del francese sarebbe un’importante plusvalenza essendo arrivato da svincolato e potrebbe portare nelle casse bianconere tra i 15 e i 20 milioni, che potrebbero anche essere di più nel caso si scateni un’asta per aggiudicarsi le sue prestazioni.

In caso di cessione di Solet però l’Udinese ha già pronto il suo sostituto che potrebbe arrivare con una formula comoda di prestito con diritto di riscatto, si tratterebbe di Armel Bella-Kotchap, difensore centrale tedesco classe 2001 che sembra essere ormai in rottura con il Southampton, club che lo aveva acquistato per 12 milioni solo due stagioni fa. Quest’anno ha giocato solamente 4 partite in Premier League e con la retrocessione dei Saints potrebbe chiedere di andarsene, come aveva fatto nel 2023, il suo valore rimane intorno ai 12 milioni ma con 10 potrebbe essere chiusa la sua cessione.