Le prime mosse del calciomercato Venezia saranno in difesa dove Paulo Azzi potrebbe essere acquistato e Jay Idzes ceduto in Serie A

I lagunari sono tornati un’altra volta in Serie B dopo una stagione che fino all’ultimo avrebbe potuto vedere la loro permanenza in Serie A, la retrocessione ha portato ad un cambio in panchina con l’addio di Eusebio Di Francesco, tornato in Serie A sulla panchina del Lecce, e l’arrivo di Giovanni Stroppa, allenatore che ha portato la Cremonese alla promozione. Il calciomercato Venezia potrebbe essere costretto a dover lasciar andare alcuni tra i suoi migliori giocatori che la scorsa stagione si sono messi in mostra e hanno attirato gli sguardi di squadre di Serie A.

Uno tra questi è il miglior difensore centrale della stagione dei veneziani ovvero il venticinquenne indonesiano Jay Idzes che con un’offerta intorno ai 10 milioni è pronto a tornare in Serie A ma questa volta con una nuova maglia, il giocatore piace a diverse squadre come Torino, Bologna ma soprattutto l’Udinese che è alla ricerca di un sostituto in caso di cessione di Solet. I bianconeri prima di portare la loro offerta proveranno a convincere il Venezia ad abbassare un po’ le loro richieste o a poter aggiungere per la stessa cifra il cartellino di un altro giocatore.

Calciomercato Venezia News: Paulo Azzi il nuovo obiettivo in difesa

La cessione del difensore è considerata molto probabile e per questo il calciomercato Venezia si sta già muovendo per concludere l’acquisto di un suo sostituto, il giocatore scelto è il trentenne brasiliano Paulo Azzi che nasce come terzino o esterno sinistro ma in una difesa a 3 può occupare anche la posizione di difensore. Il giocatore della Cremonese potrebbe non essere ritenuto all’altezza dalla sua squadra per il massimo campionato e per questo rimandato in Serie B con un’offerta tra i 500 mila euro e 1 milione, i lagunari però cercheranno di far pressione sul contratto in scadenza per abbassare le richieste.

Nella fascia destra il calciomercato Venezia ha perso Alessio Zerbin che è tornato a Napoli dopo la fine del prestito e per questo stanno valutando alcuni profili per sostituire il ragazzo, il giocatore che la dirigenza avrebbe scelto, anche per il suo prezzo, è Ricard Sanchéz, terzino o esterno destro spagnolo venticinquenne che ha terminato il suo contratto con il Granada. Il giocatore non ha trovato un accordo per il rinnovo e potrebbe scegliere di affrontare una nuova avventura lontano dal suo paese visto che su di lui oltre al Venezia sembrerebbe esserci anche lo Spezia.