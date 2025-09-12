Il calciomercato Verona non si ferma neanche con la sessione chiusa con i veneti che aggiunge a centrocampo Roberto Gagliardini e Jean-Daniel Akpa Akpro

Calciomercato Verona, Jean-Daniel Akpa Akpro

Nonostante la sessione di calciomercato sia ormai chiusa da una decina di giorni ci sono alcune squadre, anche nel campionato di Serie A che continuano ad operare e aggiungere giocatori alle proprie linee così da rinforzare la squadra e aumentare le proprie chance di salvezza alla fine dell’anno.

Mondiale Volley, i 14 convocati del CT De Giorgi/ Difendere il titolo ispirandosi alle azzurre di Velasco

Quella che si è mossa maggiormente è stato il Verona che dopo aver rivoluzionato il reparto offensivo e quello difensivo nei due mesi passati ha deciso di aggiungere al suo centrocampo giocatori d’esperienza e che possono portare anche qualche gol in più ai gialloblù.

Il primo giocatore che ha raggiunto la squadra veneta in questa settimana di stop del campionato è stato l’ex Monza Jean-Daniel Akpa Akpro, centrocampista ivoriano di trentadue anni che era rimasto svincolato dopo la scadenza del suo contratto con la Lazio, club che deteneva il suo cartellino.

Eurobasket, si decide oggi la finale/ Le quattro stelle NBA dominano anche in Europa (12 settembre 2025)

Lo scorso anno come detto ha vestito la maglia biancorossa dei brianzoli con i quali ha giocato 14 partite, quasi tutte da titolare, può essere un’aggiunta importante in mezzo al campo portando una maggiore copertura in fase difensiva grazie anche alla sua presenza fisica.

Calciomercato Verona, nuova opportunità in Serie A per Roberto Gagliardini

Il secondo colpo di questo calciomercato aggiuntivo del Verona è sempre il mezzo al campo e vede coinvolto un ex campione d’Italia e vecchio compagno del giocatore ivoriano appena aggiunto, si tratta di Roberto Gagliardini che a trentun anni torna in Serie A dopo una stagione segnata da numerosi infortuni.

Bove torna al Viola Park!/ Foto di abbracci e sorrisi: svolta sul futuro?

Gli ultimi due anni in maglia Monza non sono stati dei migliori ma l’esperienza quasi decennale nella massima competizione italiana e il suo passato in un grande club come l’Inter può essere di grande aiuto ad una squadra che vorrà salvarsi senza troppe difficoltà.

Un’altra operazione di mercato da segnalare è poi la cessione da parte del Milan di Yacine Adli che vola in Arabia Saudita dove vestirà la maglia dell’Al Shabab, il centrocampista classe 2000 francese era stato messo retrocesso insieme alla squadra B in attesa di un’offerta che però non era mai arrivata prima dell’opportunità araba.

L’addio dell’ex Bordeaux è stato possibile vista la chiusura posticipata del mercato saudita che negli ultimi giorni ha provato ad acquistare anche Santiago Castro del Bologna proponendo un’offerta da 40 milioni che gli emiliani hanno rifiutato.