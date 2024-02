Calciomercato Verona, le pagelle/ Voto: 4, di male in peggio

CALCIOMERCATO VERONA, GLI ACQUISTI: SCOMMESSE SU SCOMMESSE

Il Verona è stato forse l’assoluto protagonista di questa sessione invernale del calciomercato. E’ la società che ha fatto più movimenti in soprattutto in uscita. Una situazione particolare e che ci lascia perplessi, a maggior ragione vista la posizione di classifica molto deficitaria. Sono partiti Ngonge, Hien, Faraoni, Djiuric, Doig (per citarne alcuni) ed è sfumato l’acquisto anche di Rafa Silva, che sicuramente non cambiava chissà quali equilibri, però avrebbe aiutato e non poco la squadra, ci fa un po’ storcere il naso. Dopo la cessione massiccia di calciatori, non è difficile credere che molti giocatori contattati abbiano deciso di non vestire la maglia del Verona.

CALCIOMERCATO VERONA, LE CESSIONI: TANTE, TROPPE

Dunque le mosse sul calciomercato del Verona ci hanno stupito in senso negativo purtroppo e lasciato perplessi. In una sessione di calciomercato la dirigenza veneta ha totalmente rivoluzionato la squadra, svendendo prezzi pregiati: la cosa da capire è come mai il Verona non abbia fatto nulla per tenere testa ai procuratori dei calciatori che in massa hanno chiesto la cessione.

Molte scelte di mercato sembrano essere state fatte più di pancia che di testa. I rischi sono tanti ma c’è il precedente della Salernitana di due anni fa che fa ben sperare.

PAGELLA VERONA, GIUDIZIO FINALE SUL CALCIOMERCATO: UN BEL 4 FORSE ANCHE GENEROSO

Il DS sogliano avrà sicuramente operato sul mercato in piena sintonia con il presidente con l’obiettivo di fare cassa il più possibile. Anche nella sessione di calciomercato estiva il Verona aveva venduto tanto e puntato su scommesse. Pare ormai più che avrà fatto le sue scelte anche insieme alla società. Ma così difficilmente riusciamo ad immaginarci una squadra che lotti per la salvezza e anzi, cambiare di nuovo equilibri a metà stagione non farà bene. Vediamo se Lazovic avrà la leadership per portare questa squadra verso un vero miracolo sportivo. Il nostro voto finale è un bel 4 di incoraggiamento…

