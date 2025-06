Calciomercato Verona News Pedro Alvaro sostituisce Coppola

Dopo diverse operazioni in uscita il calciomercato Verona si appresta a concludere alcuni trasferimenti che porteranno giocatori a vestire la maglia gialloblu e sostituire quelli che sono partiti, come Coppola la cui partenza finanzierà tutte le operazioni in entrata della squadra veneta. Per sostituire il difensore della Nazionale la dirigenza ha scelto un’operazione a costo zero ma i 25 milioni incassati non rimarranno fermi nelle casse del club ma verranno investiti nelle altre zone di campo dove sembra esserci più necessità di operare visti gli addii di altri giocatori come Duda o Tengstedt.

Il difensore che prenderà il posto di Coppola quindi sarà Pedro Alvaro, venticinquenne portoghese che arriverà a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l’Estoril dove ha giocato negli ultimi tre anni. La scorsa stagione ha giocato 31 partite nelle quali è anche riuscito a realizzare 1 gol e 1 assist mettendo in mostra le sue doti, quelle fisiche su tutte oltre ad una buona presenza nel gioco aereo, anche in fase offensiva, e la capacità di impostazione del gioco che in alcune occasioni lo ha portato a ricoprire la posizione di mediano davanti alla difesa.

Calciomercato Verona News: Matias Arezo il terzo bomber gialloblu

Il calciomercato Verona però come detto perderà diversi giocatori e se la coppia d’attacco dovrebbe essere quella collaudata quest’anno con Sarr e Mosquera, la squadra gialloblu vuole tutelarsi aggiungendo un terzo attaccante che possa alternarsi con gli altri due, senza però perdere troppo dal punto di vista realizzativo. La scelta sembrerebbe essere ricaduta su Matias Arezo, attaccante uruguaiano classe 2002 del Gremio con il quale ha realizzato 6 gol e 2 assist in 23 partite di questo inizio di stagione sudamericana, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni ma i veneti proveranno a risparmiare qualcosa.

Infine i gialloblu proveranno ad anticipare gli avversari sull’acquisto di un giocatore che ha passato la stagione in prestito in veneto ma il cui riscatto non dovrebbe essere possibile, si proverà quindi ad intavolare una trattativa con la squadra che possiede il cartellino per un rinnovo del prestito o l’acquisto definitivo a cifre minori. Il giocatore in questione è Domagoj Bradaric, esterno croato di venticinque anni, di proprietà della Salernitana ma che piace anche al Pisa, quest’anno è sceso in campo in 28 partite segnando anche 1 gol e potrebbe essere venduto per 2 milioni, soprattutto in caso di retrocessione in Serie C dei granata.