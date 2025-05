Calciomercato Verona News: Diego Coppola sarà il sacrificato

Per un’altra stagione i gialloblù sono riusciti a salvarsi e a rimanere nella massima serie dopo qualche difficoltà nella parte centrale del campionato, l’annata ha mostrato qualche limite della rosa ma ha anche fatto risaltare qualche giocatore che ora potrebbe essere cercato da squadre italiane o estere disposte a investire una cifra importante. Come ogni estate quindi il calciomercato Verona si preoccuperà di ricevere la cifra maggiore possibile per i suoi giocatori di maggiore talento e investirne una parte in giocatori giovani il cui talento potrebbe permettere ai veneti di raggiungere una salvezza più tranquilla il prossimo anno.

Calciomercato Napoli News/ ADL si tiene Conte, caccia a due esterni aspettando De Bruyne (30 maggio 2025)

Uno dei giocatori che potrebbe finanziare la sessione estiva del Verona è Diego Coppola, difensore ventunenne che si è messo in luce quest’anno con ottime prestazioni in 34 giornate arricchite da 2 gol che gli sono valse l’interesse della Juventus ma anche di club esteri come Aston Villa e Brighton. I veneti valutano il loro giocatore intorno ai 7 milioni ma essendo seguito da diversi club potrebbe scattare un’asta che ne andrebbe a far aumentare il costo, eventualità che alla dirigenza gialloblù non dispiacerebbe visto che poi avrebbe già raggiunto un budget importante per gli acquisti.

Calciomercato Cagliari News/ Sanabria può sostituire Piccoli, piace Haps al posto di Augello (30 maggio 2025)

Calciomercato Verona News: Javier Mena per la fascia sinistra

Il calciomercato Verona però non si limiterà a cedere ma dovrà anche completare diversi acquisti, il primo è già stato realizzato e si tratta del riscatto di Amine Sarr dall’Olympique Lyonnais autore di un’ottima prima stagione in Serie A. Il secondo colpo che i gialloblù stanno cercando di completare è quello di Javier Mena, terzino sinistro colombiano classe 2004 che veste la maglia del Rionegro Aguila, club della prima divisione della Colombia con cui ha disputato 18 partite e realizzato 1 assist, il ragazzo andrebbe così a prendere il ruolo di sostituto di Bradaric per in un futuro diventare il titolare su quella fascia.

Calciomercato Milan News/ Ufficiale Massimiliano Allegri allenatore, ecco il comunicato (30 maggio 2025)

La fascia sinistra non è l’unica che dovrà essere rinforzata ma per due motivi diversi, infatti la stagione disputata da Tchatchoua non è passata inosservata e ha attirato gli occhi di diverse squadre che sono alla ricerca di un esterno con le sue caratteristiche, come la Lazio, il Torino o l’Atalanta. Per sostituirlo il Verona guarda ancora in Belgio dove ha individuato Rafik Belghali, esterno o terzino destro algerino nato nel 2002 che con il Mechelen ha giocato 30 partite segnando 1 gol e fornendo 2 assist, il suo prezzo non è proibitivo visto che la richiesta è intorno ai 2 milioni.