Calciomercato Verona News: Pawel Dawidowicz lascia a parametro zero

I veneti potrebbero essere una delle poche squadre di questa Serie A a mantenere il proprio allenatore anche nella prossima stagione, ma il calciomercato Verona potrebbe vedere una sessione estiva con diversi addii per i giocatori che nonostante le difficoltà della stagione si sono riusciti a distinguere. Questi poi dovrebbero essere rimpiazzati con nuovi acquisti o potrebbero essere integrati nella rosa ragazzi provenienti dalla squadra Primavera che ha concluso un’ottima annata nella quale ha anche raggiunto la qualificazione ai playoff, in qualsiasi caso però prima dovranno essere portate a termine le cessioni.

Il primo che difficilmente vestirà la maglia gialloblù anche il prossimo anno è Pawel Dawidowicz, il trentenne difensore polacco quest’anno è stato impiegato poco da Zanetti e spesso anche in una posizione da mediano davanti alla difesa, il suo contratto è poi in scadenza e non è stato contattato per il rinnovo nonostante sia stato in diverse occasioni il capitano. La sua esperienza però potrebbe fare gola a diverse squadre, soprattutto quelle neopromosse o che devono riuscire a salvarsi, tra queste quella che si è mossa in anticipo su tutti è il Pisa che vuole sfruttare l’occasione a costo zero.

Calciomercato Verona News: Jackson Tchatchoua e Tomas Suslov in direzione Lazio

Il calciomercato Verona poi potrebbe aprire un asse con la Lazio per la cessione di due dei suoi giocatori migliori, la squadra di Claudio Lotito infatti non essendo riuscita a qualificarsi alle competizioni europee potrebbe vedere alcune cessioni, rimpiazzate da questi due acquisti. Manuel Lazzari non ha convinto l’ultimo anno e potrebbe quindi essere lasciato partire, al suo posto i biancocelesti vorrebbero acquistare dai veneti Jackson Tchatchoua, terzino o esterno classe 2001 che porterebbe 10 milioni nelle casse gialloblù, cifra più che sufficiente per sostituirlo.

Il secondo giocatore che potrebbe volare da Verona a Roma è Tomas Suslov, il centrocampista slovacco può essere un’ottima aggiunta per la squadra di Sarri a cui mancano giocatori con le sue caratteristiche da incursore, vista anche la possibile cessione di Guendouzi. Anche per lui i veneti sperano di ricavare una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro che potrebbero anche essere interamente incassati dalla società vista la possibilità di far giocare in quella zona di campo uno degli acquisti di gennaio, Bernede, in alternativa una delle idee potrebbe anche essere riportare Ngonge e creare un tridente con Sarr e Mosquera.