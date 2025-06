Calciomercato Verona News: Daniele Ghilardi altra possibile cessione

Il calciomercato Verona continua con la strategia adottata fino a questo momento e nelle stagioni passate con cessioni pesanti dei migliori giocatori della stagione in modo da incassare cifre importanti che finanzino le operazioni successive, parte di questi soldi poi verrà reinvestita acquistando giocatori che si spera possano raggiungere la salvezza.

Questa estate ad esempio i gialloblù vedranno una rivoluzione del reparto difensivo con la cessione già conclusa di Diego Coppola in Inghilterra al Brighton e quella probabile di un suo compagno di reparto.

A lasciare insieme all’ultimo esordiente della Nazionale potrebbe essere Daniele Ghilardi, una delle rivelazioni dell’ultima stagione di Serie A e che ha attirato l’interesse di tanti club, dal Napoli, alla Juventus passando per Fiorentina e Atalanta che però non hanno mai presentato un’offerta ufficiale.

Alla fine ad avere la meglio e a portarsi a casa l’acquisto del calciatore dovrebbe essere il Bologna, il club rossoblù è pronto ad investire una cifra intorno agli 8 milioni, bonus compresi, per assicurarsi le prestazioni del classe 2003 e farlo crescere alle spalle dei due titolari Beukema e Lucumi.

Calciomercato Verona News: Victor Nelsson può rimanere in Italia

Al suo posto il calciomercato Verona proverà a portare in gialloblù un giocatore con maggiore esperienza ma non in maniera esagerata che già a gennaio era stato mandato in prestito dalla sua squadra perché non riusciva a trovare spazio, ma che dopo la chiusura della stagione farà ritorno alla base non essendo riscattato. S

i tratta di Victor Nelsson, difensore centrale danese di proprietà del Galatasaray con cui nella prima metà di stagione ha giocato solamente 11 partite, ha chiuso l’anno in prestito alla Roma con cui però è sceso in campo solamente in 4 occasioni.

Il prezzo che i turchi accetterebbero è di 10 milioni, già 5 in meno rispetto alla valutazione iniziale della squadra, ma i gialloblù non sembrerebbero disposti ad investire la cifra, chiederanno il prestito ai giallorossi di Istanbul con la possibilità di inserire un diritto di riscatto.

L’alternativa al danese potrebbe essere Ismajli dell’Empoli, l’albanese infatti è in uscita dalla squadra toscana per il contratto in scadenza e la retrocessione e per una cifra tutt’altro che alta potrebbe essere ceduto, a non convincere sono i numerosi infortuni subiti nell’ultimo anno e l’età avanzata.