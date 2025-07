Il calciomercato Verona continua a cercare nuovi nomi in difesa, Javi Sanchez ormai è ad un passo Andreas Ntoi piace in prospettiva

Calciomercato Verona News: Andreas Ntoi idea in prestito

La dirigenza gialloblù sta mettendo tutte le sue attenzioni sul riuscire a trovare dei giusti sostituti nel ruolo di difensori centrali dopo la cessione di Coppola, l’addio del capitano Dawidowicz e di Valentini e la possibile prossima cessione anche del giovane Ghilardi che piace a diverse squadre italiane. Il calciomercato Verona è quindi molto attivo sia in uscita che in entrata dove sta cercando di sfruttare al meglio le situazioni dei giocatori finiti senza squadra per la scadenza del loro precedente contratto o quelli che non hanno un ruolo da protagonisti nelle loro squadre.

Calciomercato Lecce News/ Ufficiale l’arrivo di Kouassi, Camarda arriva a titolo definitivo (2 luglio 2025)

Dopo essere riusciti a trovare un accordo con Pedro Alvaro il Verona cerca profili con età più basse che possano crescere in Serie A e in futuro avere un ruolo di spicco nella squadra, per questo uno dei possibili acquisti che verrà fatto in quella zona di campo è quello di Andreas Ntoi, classe 2003 greco dell’Olympiacos. Il ragazzo è tornato in Grecia dopo sei mesi di prestito in Portogallo al Rio Ave nel quale ha giocato 16 partite, molte di più rispetto alle 6 giocate fino a quel momento, il trasferimento potrebbe essere concluso con un prestito secco o l’aggiunta di un diritto di riscatto intorno ai 5 milioni.

Calciomercato Milan News/ Stretta per Jashari ed il suo connazionale può andare in Turchia (2 luglio 2025)

Calciomercato Verona News: Javi Sanchez è il secondo acquisto gialloblù

Come detto però il calciomercato Verona dovrà riempire diverse lacune lasciate in quel ruolo, ecco perché il prossimo colpo ad essere ufficializzato è quello di Javi Sanchez, difensore centrale spagnolo di ventotto anni di proprietà del Real Valladolid con cui quest’anno è stato retrocesso ne La Liga 2 scendendo in campo in 25 occasioni e segnando anche 2 gol. Il giocatore è in scadenza il prossimo anno e per questo il suo costo dovrebbe essere intorno a 1 milioni così da limitare le spese e l’impatto dell’operazione sul bilancio finale della società.

Calciomercato Inter News/ Un tedesco al posto di Calhanoglu, dubbi su Dumfries e sì a Leoni (2 luglio 2025)

Come ultima operazione poi in questi giorni la dirigenza dei veneti ha provato a sondare il terreno per l’arrivo in Serie A di un giovane che nel campionato cadetto si è dimostrato già pronto per il grande salto nella massima divisione che però con la sua squadra non è riuscito, nonostante la partecipazione ai playoff. Si tratta di Matteo Francesconi, centrocampista ventunenne che veste la maglia del Cesena con cui quest’anno ha giocato 29 partite, quasi tutte come titolare, prendendo le redini del centrocampo e dimostrando una grande maturità calcistica.