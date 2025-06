Il calciomercato Verona sta per concludere la trattativa per Ardian Ismajli, il nuovo difensore titolare. Hugo Rincon è una delle opzioni per la fascia

Calciomercato Verona News: Ardian Ismajli il nuovo leader difensivo

Il calciomercato Verona è già uno dei protagonisti della Serie A visto che ha già concluso diverse operazioni e sembra essere coinvolto in altrettante, i veneti infatti hanno portato a termine il riscatto del loro attaccante Amine Sarr e la cessione del loro difensore titolare Diego Coppola e sono al centro di trattative per Ghilardi, Duda e Bradaric. La dirigenza gialloblù però continua ad aggiungere profili a quelli seguiti che potrebbero prendere il posto di quelli ceduti o semplicemente per allungare la rosa e rinforzarla in vista dell’obiettivo salvezza che la squadra dovrà raggiungere.

Risultati Mondiali per Club, classifiche/ City doppio vantaggio! Diretta gol live score (18-19 giugno)

Con la cessione di Coppola al Brighton la squadra avrà sicuramente bisogno di acquistare un difensore che vada a sostituirlo, con il possibile addio di altri calciatori in quel ruolo poi la dirigenza del Verona sta valutando diversi profili, l’ultimo dei quali potrebbe anche essere il primo ad arrivare. A prendere il posto dell’azzurro sembrerebbe poter essere Ardian Ismajli, difensore albanese trentenne dell’Empoli con cui quest’anno nonostante gli infortuni ha partecipato a 29 gare, il suo contratto è in scadenza e quindi la squadra veneta potrebbe riuscire a spendere meno dei 5 milioni chiesti dai toscani.

DIRETTA/ Manchester City Wydad (risultato 2-0) video streaming tv: Doku raddoppia! (18 giugno 2025)

Calciomercato Verona News: Hugo Rincon una delle possibilità a destra

Il calciomercato Verona poi si muoverà sulle fasce dove si cerca il riscatto di Bradaric e potrebbe esserci la cessione di Tchatchoua, la società veneta guarda in Spagna dove gli obiettivi sono due e corrispondono a giocatori giovani che hanno disputato buone stagione ne La Liga 2. Il primo dei due è Hugo Rincon, terzino o esterno destro spagnolo di ventidue anni di proprietà dell’Athletic Bilbao ma che ha giocato in prestito al Mirandés nell’ultimo anno dove ha raccolto 39 presenze segnando 2 gol e fornendo 4 assist, la sua valutazione è di circa 3 milioni.

Calciomercato Roma News/ Dal Brasile ll terzino volante che vuole Gasp! Una punta vola in Turchia...

Un’altra suggestione per il calciomercato Verona, che però è più difficile, è quella che porta a Marc Pubill, terzino destro classe 2003 che gioca con la maglia dell’Almeria con la quale ha realizzato 4 assist e 1 gol nelle 36 partite giocate in questa stagione, il suo valore è leggermente maggiore circa 5 milioni ma potrebbe alzarsi. Infatti sul giovane campione olimpico c’è l’interesse di squadre decisamente più importanti o con maggiori possibilità economiche come il Napoli e l’Atalanta in Italia o il Leeds in Inghilterra che sta guardando molto in Italia e Spagna per costruire la squadra che possa salvarsi il prossimo anno.