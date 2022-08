CALCIOMERCATO VERONA NEWS/ Kallon in arrivo dal Genoa, nuovo incontro per Barak

Calciomercato Verona news, Kallon per completare l’attacco dei gialloblu

Il calciomercato terminerà solo alla fine del mese ed in casa Hellas Verona si continua a lavorare per potenziare l’organico. Nello specifico i gialloblu starebbero per mettere le mani su Yayah Kallon, ventunenne proveniente dal Genoa che secondo quanto rivelato da Sky Sport sarebbe ormai ad un passo dal tesseramento con gli scaligeri. La formula del trasferimento dell’attaccante sierraleonese dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto e le parti avrebbero già raggiunto l’accordo per concludere l’affare ricordando che il Verona ha ceduto Simeone al Napoli nelle scorse settimane.

Intervistato da CorrieredelloSport.it, il suo agente Paolo Bordonaro ha spiegato: “Siamo molto legati. Nell’estate del 2017 mi avevano detto che un ragazzo molto bravo stava partecipando ad un torneo in Piemonte. La segnalazione mi arrivò da Paolo Ferri. Poco dopo, chiamai il responsabile del settore giovanile Michele Sbravati e così Kallon iniziò il suo iter e percorso con il Genoa. Prima di firmare con i rossoblu, Yayah non aveva mai giocato da professionista. Seguiva il calcio in tv con i suoi amici in Sierra Leone. Aveva una passione per la Premier e l’Arsenal. I Gunners, in particolare, sono stati per lui una fonte di ispirazione. Sì, può ricoprire più ruoli dell’attacco: esterno, seconda punta e centravanti.”

Oltre ai movimenti in entrata, l’Hellas Verona ragiona anche su qualche cessione per questo finale di calciomercato estivo. In particolare i veneti devono fare i conti con l’assalto della Fiorentina nei confronti di Antonin Barak per il quale le due società dovrebbero avere un incontro in programma proprio oggi. Al termine del pareggio ottenuto col Bologna, il tecnico Cioffi aveva spiegato, come riporta Calciohellas.it: “Barak oggi è rimasto a casa per motivazioni legate al calciomercato. Ha scelto di andare via e io lo rispetto perché è stato un grande professionista.”

