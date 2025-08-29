Il calciomercato Verona sta cercando una destinazione per Grigoris Kastanos e Danilo Rocha Livramento. Tommaso Baldanzi può arrivare in prestito

Calciomercato Verona News: Tommaso Baldanzi più che un’idea

Una delle squadre più attive in questa sessione di trasferimenti dal suo inizio a questi giorni finali è quella di Paolo Zanetti che dopo aver chiuso due colpi importanti in attacco e in difesa ha bisogno di sfoltire un po’ la rosa di quei giocatori arrivati nella scorsa stagione ma che hanno visto poco il campo.

Il calciomercato Verona sta quindi dando priorità alle uscite senza però dimenticarsi delle possibili opportunità di mercato che gli si pongono davanti e che potrebbero far aggiungere alla squadra giocatori importanti che hanno bisogno di un’occasione per ritrovare la continuità.

Questo è il caso di Tommaso Baldanzi che continua a non trovare spazio nelle linee della Roma e che quest’anno potrebbe essere girato in prestito dal club giallorosso per trovare minutaggio e soprattutto ritornare ai livelli che aveva saputo mettere in mostra con la maglia dell’Empoli.

Per il Verona questa è un’ottima occasione visto che permetterebbe di aggiungere un giocatore dalle certe qualità e che si andrebbe perfettamente ad integrare nel modulo di Zanetti andando a sostituire Suslov che ha subito un lungo infortunio che lo terrà lontano dal campo.

Calciomercato Verona News: cessioni imminenti per Grigoris Kastanos e Danilo Rocha Livramento

Per quanto riguarda le cessioni invece il calciomercato Verona sta lavorando su più fronti ma in questo momento quelli più caldi sono due, uno per un attaccante e l’altro per un centrocampista o trequartista che piace in Italia ma non solo.

Quest’ultimo è il ventisettenne cipriota Grigoris Kastanos arrivato la scorsa stagione dalla Salernitana e sceso in campo in 27 partite nelle quali ha segnato 1 gol e fornito 2 assist, su di lui ci sono club di Serie B come Venezia ed Empoli ma anche l’Asteras Tripolis, squadra greca, la richiesta dei gialloblù è di 1,5 milioni possibilmente pagato subito e non con un diritto o obbligo di riscatto.

Il secondo giocatore che ha già le valigie in mano invece è l’attaccante o esterno capoverdiano classe 2001 Danilo Rocha Livramento che arrivato in sordina la scorsa stagione ha giocato 29 partite realizzando 2 assist e 1 gol ma mai riuscendo a ottenere un posto come titolare.

Dopo questa esperienza in Italia le possibilità per il suo futuro sono diverse, il ritorno in Olanda al NAC Breda, club dove è cresciuto calcisticamente, un’avventura in Austria con lo Sturm Graz, campione in carica, o un’esperienza in Germania con una tra Werder Bremen Bundesliga o Magdeburgo in Bundesliga 2.