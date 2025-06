Il calciomercato Verona potrebbe approfittare della situazione di contratto di Enea Mihaj e Ali Sowe che si libereranno a parametro zero

Calciomercato Verona News: Enea Mihaj contattato a parametro zero

I gialloblù in questo inizio di sessione di trasferimenti hanno già completato diverse operazioni in uscita che hanno portato importanti cifre nelle tasche della società che poi possono essere reinvestite per operazioni in entrata e per completare la rosa nelle posizioni che più di tutte ne hanno bisogno. Il calciomercato Verona è alla ricerca principale di un difensore centrale che possa sostituire la partenza di Coppola ma anche poter essere una toppa in caso di cessione di altri giocatori, il secondo ruolo dove la dirigenza cercherà di muovere è l’attacco dove ora sono presenti solo due calciatori.

Il difensore che si è aggiunto negli ultimi giorni ai nomi sul taccuino del direttore sportivo dei veneti è Enea Mihaj, difensore albanese di ventisei anni che ha giocato l’ultima stagione in Portogallo nel Famalicao ma che alla fine di giugno andrà in scadenza di contratto, che però ha deciso di non rinnovare. Quest’anno è sceso in campo in 29 partite riuscendo anche a realizzare 1 assist ma soprattutto interessa per la sua presenza fisica e capacità di poter giocare senza problemi sia sul fronte destro che quello sinistro, questo acquisto si unirebbe a quello di Pedro Alvaro che completerebbero le necessità difensive.

Calciomercato Verona News: Ali Sowe un attaccante d’esperienza

Il calciomercato Verona poi sta mettendo gli occhi su diversi attaccanti visto che ora la rosa presenta solo Sarr e Mosquera in quel ruolo, Tengstedt infatti tornerà a Lisbona dove poi il Benfica cercherà di cederlo rendendo così necessario ai gialloblù trovare un terzo attaccante che possa far rifiatare gli altri due. La scelta potrebbe essere ricaduta su un altro parametro zero che permetterebbe alla società veneta di investire poi la cifra ottenuta per altre necessità, si tratta di Ali Sowe, trentunenne gambiano che si svincolerà dal Rostov ma che nell’ultima stagione è stata la punta del Rizespor per i quali ha segnato 19 gol.

Ancora incerto invece il futuro di Ondrej Duda che sicuramente lascerà il Verona a parametro zero ma sembrerebbe non aver ancora scelto la sua prossima destinazione, si susseguono infatti notizie che vedrebbero lo slovacco vicino ad un accordo con il Torino o l’Udinese per rimanere in Italia o con una squadra saudita. Il club in questione sarebbe l’Al Ettifaq, squadra che fino a qualche mese fa era stata allenata da Steven Gerrard, i sauditi sembrerebbero aver offerto al giocatore un contratto di due anni da 5 milioni a stagione e se così fosse le altre squadre italiane non potrebbero più competere.