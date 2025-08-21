Il calciomercato Verona ha messo gli occhi su Gaetano Oristanio per sostituire l'infortunio di Suslov mentre aspetta l'arrivo di Victor Nelsson

Calciomercato Verona News: manca solo l’ufficialità per Victor Nelsson

Dopo settimane di calma il calciomercato Verona torna a muoversi e aggiunge altre due movimenti di mercato alla già lunga lista di acquisti e cessioni che in questi mesi di trasferimenti sono state concluse, in particolare la dirigenza ha chiuso la cessione di Jakcson Tchatchoua per 12 milioni al Wolverhampton e il conseguente acquisto di Rafik Belghali, suo sostituto per 2 milioni.

Con il resto dei soldi incassati la società veneta andrà a chiudere la rosa così da avere già nelle prime giornate tutti i giocatori a disposizione di Paolo Zanetti per provare a raggiungere la salvezza.

L’acquisto che nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato è quello di un difensore che andrà a chiudere in maniera definitiva il parco giocatori in quella zona di campo, che ha già visto numerosi cambiamenti e aggiunte dovuta a cessioni di giocatori che nella passata stagione avevano preso in mano la squadra.

Chi si aggiungerà agli acquisti di Valentini e Unai Nunez sarà Victor Nelsson, il centrale danese di ventisei anni di proprietà del Galatasaray che nel gennaio scorso ha vestito la maglia della Roma anche se in sole 5 occasioni e che arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Verona News: Gaetano Oristanio rimpiazza Suslov

L’operazione che invece andrà a chiudere il calciomercato Verona dovrebbe essere quella per un centrocampista offensivo o attaccante che andrà a prendere il posto di Suslov, trequartista slovacco che ha subito un brutto infortunio che lo terrà lontano da campo per i primi mesi di campionato.

L’idea della dirigenza è quella di andare a chiedere il cartellino di Gaetano Oristanio, ventiduenne di proprietà del Venezia che la scorsa stagione ha realizzato 3 gol e 3 assist in 37 partite giocate, quasi tutte come titolare, e che potrebbe non essere disposto a scendere di categoria.

La valutazione del ragazzo da parte dei lagunari però si avvicina ai 10 milioni, cifra molto alta per le casse gialloblù che quindi stanno cercando di sviluppare una trattativa parallela per la cessione, proprio al Venezia, di uno dei loro attaccanti, il classe 2006 francese Mathis Lambourde.

Il giocatore è arrivato nella scorsa estate a parametro zero dallo Stade Rennes ma in Serie A ha avuto poche occasioni, solo 7 nelle quali è riuscito a segnare 1 gol, con il suo passaggio in Serie B potrebbe ottenere lo spazio giusto per trovare continuità e dare inizio alla sua carriera.