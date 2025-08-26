Il calciomercato Verona vuole regalare tre ultimi colpi a Zanetti, Gift Orban e Vicente Taborda in attacco e Armel Bella-Kotchap in difesa

Calciomercato Verona News: Armel Bella-Kotchap altro difensore in arrivo

Nella prima partita di campionato la squadra di Paolo Zanetti non ha sfigurato e nonostante sia andata in svantaggio per prima ha creato molte più occasioni da gol grazie al neo acquisto Giovane, votato anche come migliore in campo, ed è riuscita ad acciuffare il pareggio con il gol del suo nuovo capitano.

Dopo questa prestazione la dirigenza ha capito di dover fare ancora un ultimo sforzo nel calciomercato Verona per aiutare il suo allenatore e permettergli così di raggiungere in maniera più agevole la salvezza che è l’obiettivo stagionale e allo stesso tempo valorizzare i calciatori in rosa.

Per il reparto difensivo, visto un po’ in difficoltà nella partita contro i friulani, la dirigenza vuole aggiungere un altro giocatore giovane ma già di grande esperienza e il cui ruolo nella sua attuale squadra è stato messo in discussione, si tratta di Armel Bella-Kotchap, difensore tedesco di ventitré anni che veste la maglia del Southampton.

Nelle ultime due stagioni ha collezionato poche presenze con le maglie dei saints e del PSV, dove è stato in prestito, e ora con il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe essere ceduto per una cifra abbordabile che dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni.

Calciomercato Verona News: Gift Orban e Vicente Taborda altre scelte offensive per Zanetti

Le altre operazioni che il calciomercato Verona dovrebbe portare a termine sono poi quelle nel reparto offensivo che deve essere allungato nei suoi interpreti per dare a Zanetti più possibilità di scelta e di trasformazione della squadra nel corso della partita, l’idea è quella di un doppio colpo con l’aggiunta di un attaccante puro e di un trequartista che possa prendere il posto di Suslov che dovrà rimanere fermo ai box.

L’attaccante per cui i gialloblù stanno chiudendo è il classe 2002 nigeriano Gift Orban che potrebbe lasciare l’Hoffenheim dopo soli sei mesi con un’offerta tra i 10 e i 15 milioni ma anche in prestito.

Il calciatore che invece sarebbe portato in Italia per le sue caratteristiche più da fantasista è il ventiquattrenne argentino Vicente Taborda che gioca nel Platense in prestito dal Boca Juniors, nel 2025 ha giocato 23 partite nelle quali ha realizzato 5 gol contribuendo anche alla vittoria del primo storico titolo per il club.

Per la sua cessione la squadra di Buenos Aires chiede 5 milioni ma dovrà essere prima convinto anche il club dove milita attualmente a terminare in anticipo il suo prestito, soluzione che potrebbe portare ad un aumento della richiesta economica.