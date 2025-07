Il calciomercato Verona ha aggiunto Fali Candé alla lista dei suoi obiettivi. Emil Audero può essere un sostituto di Montipò

Calciomercato Verona News: nuova opportunità per Emil Audero

Mentre i gialloblù continuano a trattare per riuscire ad acquistare uno o più giocatori nel ruolo di difensore centrale, viene ufficializzato il secondo acquisto di sessione di trasferimenti ovvero l’attaccante brasiliano Giovane che va così a chiudere il reparto offensivo della squadra di Zanetti. Il calciomercato Verona negli ultimi giorni ha deciso di interessarsi anche ad un portiere che sia la riserva del titolare Montipò ma che in caso di cessione dell’ex Benevento risulti una valida alternativa che possa assumere la difesa della porta gialloblu.

Calciomercato Verona News/ Valentini obiettivo concreto, continuano i contatti per Giovane (8 luglio 2025)

Tra tutti i profili disponibili la decisione della dirigenza del Verona sembra essere ricaduta su un giocatore che è stato per anni in difesa della porta di squadre di Serie A, ma che nell’ultimo anno è dovuto andare a giocare in Serie B dopo una prima parte di stagione in panchina. Il giocatore in questione è Emil Audero, ventottenne indonesiano di proprietà del Como e che potrebbe essere ceduto dai lariani sia a titolo definitivo, con un’offerta da 3 milioni, sia in prestito con un diritto o obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.

Calciomercato Verona News/ In arrivo lo spagnolo Javi Sanchez, sondaggio anche per Ntoi (2 luglio 2025)

Calciomercato Verona News: Fali Candé in arrivo da Venezia

Per la difesa invece il calciomercato Verona oltre al nome di Nicolas Valentini vuole aggiungere almeno un altro giocatore per sopperire agli addii in quel ruolo, uno degli obiettivi della dirigenza è un giocatore arrivato in Italia nello scorso mercato invernale e che ha ben impressionati nei pochi mesi a disposizione. Si tratta di Fali Candé, ventisettenne della Guinea Bissau di proprietà del Venezia che con 3 milioni potrebbe rimanere in Veneto ma cambiando squadra e soprattutto cambiando categoria, tornando in Serie A dove ha dimostrato di poter essere un giocatore importante.

Calciomercato Verona News/ Sulla sinistra occhi su Weverson, Rigo nome a centrocampo (30 giugno 2025)

Un altro giocatore che invece potrebbe salutare il calciomercato Verona è Tomas Suslov che nelle ultime stagioni ha stupito per la sua tecnica e pericolosità offensiva, il classe 2002 sloveno è uno degli obiettivi principali del Torino che sta cercando giocatori che vadano a riempire la linea dei trequartisti nel 4-2-3-1 di Baroni. Il nuovo tecnico granata poi lo ha già avuto nel suo anno a Verona e per questo ha chiesto a Cairo di offrire 5 milioni per acquistarlo, la dirigenza veneta però vorrebbe ottenere di più, quasi 8 milioni così da completare una plusvalenza maggiore.