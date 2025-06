Calciomercato Verona News: Nicolò Casale pronto a tornare

Una delle società che si sta rivelando tra le più attive in questo prima parte della sessione estiva sono i gialloblù veneti che soprattutto in uscita stanno concludendo diverse operazioni, sono anche una delle poche squadre del prossimo campionato che ha deciso di mantenere il proprio tecnico, e questo potrebbe essere un vantaggio. Il calciomercato Verona però dopo le cessioni concluderà anche degli acquisti, o almeno è quello che proverà a fare, con i difensori primi nella lista viste le cessioni che stanno per essere concluse e subito dopo attenzione per gli esterni.

Il giocatore che avrà il compito di sostituire la partenza dei difensori titolari nelle idee della dirigenza è Nicolò Casale, il difensore è stato riscattato dal Bologna per la qualificazione europea ma non è mai stato uno dei punti di riferimento per Vincenzo Italiano, venendo così messo ai margini del progetto come era successo alla Lazio. Ora potrebbe tornare a Verona per provare a rilanciarsi e tornare ad essere uno dei migliori difensori del campionato italiano e uno dei migliori tra gli italiani, e magari giocarsi la convocazione in Nazionale, la trattativa dovrebbe essere intavolata sulla base di un prestito.

Calciomercato Verona News: avventura finita per Davide Faraoni

Coppola e Ghilardi però non saranno le uniche uscite del calciomercato Verona visto che Davide Faraoni, uno dei capitani delle passate stagioni, ha ormai le valigie in mano, dopo essere riuscito a salvare i gialloblù nello spareggio due anni fa è uscito dai radar della squadra e non ha più trovato spazio. Quest’anno ha giocato solamente 8 partite e ora potrebbe decidere di andare a giocare alla Cremonese per ritrovare la titolarità, il prezzo è intorno al milione, cifra che per i grigiorossi è più che abbordabile e in rosa troverebbe il suo vecchio compagno ai tempi della Primavera dell’Inter, Bianchetti.

Continuano poi le varie trattative per la cessione di Jackson Tchatchoua che in Serie A piace a tanti club che vanno dai più importanti, Napoli e Inter, a quelli di metà classifica e che lottano per un posto nelle competizioni europee, Torino, Bologna e Udinese. Dalla cessione del camerunense i veneti sperano di ricavare 10 milioni che in parte potrebbero essere investiti per acquistare Pasquale Mazzocchi, il ventinovenne esterno del Napoli è in uscita essendo stato impiegato solamente in 20 occasioni da Antonio Conte, il suo trasferimento poi non peserebbe sulle casse visto che basterebbero 2,5 milioni.