Il calciomercato Verona ha due nuovi obiettivi per la prossima stagione, Weverson come esterno sinistro e Tomas Rigo in mezzo al campo

Calciomercato Verona News: Tomas Rigo nuovo slovacco a centrocampo

Dopo una stagione terminata con la salvezza raggiunta nelle ultime giornata i gialloblù vogliono riuscire a passare un anno senza troppe difficoltà e che gli permetta di ottenere un posizionamento migliore e iniziare un processo di crescita societaria, obiettivo del fondo proprietario della squadra. Per farlo il calciomercato Verona dovrà riuscire a mettere a segno diversi colpi in tutte le zone di campo finanziati grazie alle importanti cessioni che sono già state concluse o che verranno portate a termine da qui alla fine della sessione estiva, che diano a Zanetti una squadra di livello.

I gialloblù hanno subito diverse perdite in questo primo mese di trasferimenti per via di cessioni o di mancati riscatti e rinnovi da parte di giocatori, uno di questi è quello che a centrocampo ha visto andare via Ondrej Duda, lasciando così scoperta una posizione in mezzo al campo.

Insieme a Serdar potrebbe prendere il ruolo da titolare Niasse ma comunque la dirigenza dei veneti vuole aggiungere un calciatore in quel ruolo, il nome che piace è quello di Tomas Rigo, classe 2002 slovacco che gioca nel Banik Ostrava e il cui valore di mercato si aggira sui 5 milioni.

Calciomercato Verona News: Weverson la freccia sulla fascia

Un’altra importante sostituzione che il calciomercato Verona dovrà concludere è sulla fascia sinistra dove Domagoj Bradaric non sarà riscattato tornando così alla Salernitana, il croato piace alla società e al tecnico che cercherà di riportarlo in gialloblù ma in caso la trattativa fosse difficile la dirigenza passerà sul suo secondo obiettivo. Il prossimo giocatore a occupare la fascia sinistra dei veneti quindi potrebbe essere Weverson, terzino o esterno brasiliano di ventiquattro anni che gioca nell’Arouca, il suo contratto scade oggi e il suo arrivo potrebbe quindi essere a costo zero.

Una delle possibilità per il calciomercato Verona in difesa invece, oltre ai nomi già accostati in passato, potrebbe essere chiedere il prestito di uno tra Nicolas Valentini e Matias Moreno, difensori argentini il cui cartellino è in mano alla Fiorentina, il primo è arrivato in viola a nel mese di gennaio ma a giocato la seconda parte della stagione proprio con i veneti, mentre il secondo è alla ricerca di una soluzione per trovare continuità. Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero poi favorire la chiusura positiva delle trattative anche se bisognerà vedere se i toscani permetteranno di inserire un qualche tipo di riscatto.