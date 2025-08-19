Calciomercato Verona news: indiscrezioni e ufficialità riguardanti gli affari della sessione estiva. L'Hellas ha completato le due operazioni 19 agosto 2025

CALCIOMERCATO VERONA NEWS, UFFICIALE LA CESSIONE DI TCHATCHOUA

Il calciomercato Verona è grande protagonista fra le varie società che militano in Serie A in queste ore con il completamento ufficiale di due operazioni, una in uscita ed una in entrata. L’Hellas ha infatti comunicato sul proprio sito web che Jackson Tchatchoua è stato ceduto al Wolverhampton Wanderers con la formula del trasferimento a titolo definitivo.

Video Audace Cerignola Verona (1-1; 2-4 d.c.r.)/ Highlights gol: veneti avanti (Coppa Italia 19 agosto 2025)

Premiato come giocatore più veloce dello scorso campionato ricevendo il Frecciarossa Speed Award, Tchatchoua dice quindi addio all’Italia dopo esservi arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Charleroi nell’agosto del 2023. I gialloblu, convinti dalle sue prestazioni, avevano quindi deciso di tesserarlo una volta per tutta a giugno dell’anno successivo.

DIRETTA/ Audace Cerignola Verona (risultato finale 1-1, 2-4 d.c.r.): l'Hellas ai rigori! (18 agosto 2025)

Il ventitreenne nato in Belgio è stato inoltre capace di conquistare la convocazione nella Nazionale maggiore del Camerun grazie alla prestaizoni offerte in campo con la maglia degli Scaligeri. Il suo bottino complessivo con il Verona ammonta a due reti e cinque assist firmati in sessantaquattro presenze complessive distribuite fra la massima serie e la Coppa Italia.

Il contratto che Tchatchoua ha firmato con gli inglesi è di tipo quinquennale ed è quindi valido fino al 30 giugno del 2030. I Lupi hanno versato nelle casse dei veneti 12,5 milioni di euro, ovvero una somma che ammonta a più del quadruplo rispetto alla cifra che era stata sborsata per portarlo nel nostro Paese dal Charleroi. L’esterno, che percepirà due milioni di ingaggio, ha salutato su Instagram il suo ormai ex club ed i suoi vecchi tifosi dicendosi orgoglioso di aver porto indossare la maglia dei veronesi.

DIRETTA/ Sudtirol Verona (risultato finale 2-2) streaming video tv: pareggia Frese! (oggi 3 agosto 2025)

CALCIOMERCATO VERONA NEWS, BELGHALI HA FIRMATO CON L’HELLAS

La stagione per l’Hellas Verona è già ricominciata avendo superato l’Audace Cerignola ai rigori nel primo turno della Coppa Italia ma il calciomercato continua ad essere un elemento importante in vista della nuova annata. Al fine di rimpiazzare l’uscente Tchatchoua, il club del presidente Italo Zanzi è si assicurato l’algerino Rafik Belghali come comunicato in maniera ufficiale sul proprio sito web.

Il ventitreenne algerino è nato in Belgio ed anche lui come il collega che è venuto a sostituire si è fatto notare grazie a quanto di buono mostrato durante le partite giocate nella Jupiter Pro League. Il terzino destro ha firmato un contratto che scadrà a giugno del 2029 e, secondo quanto riportato da Sky, dovrebbe esser stato prelevato dal Malines per due milioni di euro. Nella stagione appena cominciata aveva già disputato duecentoquaranta minuti totali nelle tre apparizioni in campionato coi giallorossi.