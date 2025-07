Il calciomercato Verona ufficializzerà il ritorno di Nicolas Valentini mentre Daniele Ghilardi può lasciare la Serie A

Calciomercato Verona News: Daniele Ghilardi sul piede di partenza

Il calciomercato Verona continua a battere colpi sia in entrata che in uscita per completare la rosa di una squadra che dovrà riuscire a salvarsi per l’ennesimo anno consecutivo, dopo aver chiuso il reparto offensivo la dirigenza gialloblù si è concentrata sulla difesa dove era ancora da riempire il vuoto lasciato dalla cessione di Coppola.

Nelle ultime settimane i veneti sono riusciti a concludere due acquisti nel reparto arretrato, utili anche in caso di cessione di altri interpreti in quella zona di campo, in particolare uno che è sempre più attenzionato da squadre italiane ed estere.

Il difensore in questione per cui si sono mosse diverse squadre è il classe 2003 Daniele Ghilardi che ha esordito con il Verona nella scorsa stagione, la prima in Serie A, riuscendo a collezionare 24 presenze quasi tutte come titolare nelle quali è stato uno dei motivi dell’ottima prima parte di stagione.

Il calciatore ha un prezzo di 5 milioni ma i veneti per la sua cessione chiedono qualcosa in più avvicinandosi maggiormente ai 10 milioni, cifra che per Torino, Roma e soprattutto Real Betis, club che è sembrato più interessato, non dovrebbe essere un problema investire.

Calciomercato Verona News: Nicolas Valentini torna per guidare la difesa

Come già detto il calciomercato Verona in questi giorni ufficializzerà due acquisti per il reparto difensivo, per uno di questi si tratta di un ritorno dopo l’ottima seconda parte di stagione proposta lo scorso anno quando era stato girato in prestito dalla Fiorentina.

Si tratta di Nicolas Valentini, ventiquattrenne argentino che i viola hanno comprato dal Boca Juniors ma per cui hanno faticato a trovare spazio, dopo quello dello scorso anno tornerà in prestito secco in gialloblù ma questa volta per tutta la stagione nella quale cercherà di mettersi in mostra per rimanere a Firenze il prossimo anno.

Oltre al difensore argentino i gialloblù ufficializzeranno l’acquisto di Enzo Ebosse, difensore camerunense di ventisei anni che arriverà dall’Udinese in prestito con l’obbligo di riscatto in caso di salvezza intorno ai 3 milioni, il calciatore nella scorsa stagione con Runjaic ha trovato pochissimo spazio tanto che è stato girato in prestito allo Jagiellonia in Polonia, dove ha giocato 19 partite.

A Verona può avere un ruolo importante essendo un giocatore esperto e soprattutto di piede sinistro che nella difesa a 3 di Zanetti è fondamentale, per le sue caratteristiche poi può essere schierato sia come braccetto che come terzino.