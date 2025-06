Calciomercato Verona News: Diego Coppola ha scelto la Premier League

Dopo numerose voci e l’accostamento a diverse squadre il calciomercato Verona ha concluso la prima cessione di questa estate che sarà anche quella che andrà a finanziare tutte le operazioni, oltre che aiutare la società a tenere in positivo il bilancio, questa è stata approvata anche dal tecnico Paolo Zanetti che è stato confermato alla guida dei gialloblù anche per la prossima stagione. Ora la dirigenza cercherà il giocatore giusto che possa essere il sostituto ma anche di rinforzare il resto della squadra secondo le richieste dell’allenatore e le offerte del mercato.

Calciomercato Genoa News/ Toljan a parametro zero, per attacco si aggiunge Camara!

La grossa cessione del Verona è quella di Diego Coppola che ha trovato l’accordo con la sua nuova squadra, il difensore fresco di esordio con la Nazionale però non rimarrà nel calcio italiano ma come ormai spesso succede si trasferirà in Inghilterra, dove potrà giocare la Premier League con la maglia del Brighton. I seagulls spenderanno 12 milioni più 3 di bonus, arrivando così a 15 con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita, ancora da definire se del 10% o 15%, superate quindi Juventus, Roma e Napoli che si stavano muovendo per intavolare una trattativa.

Calciomercato Juventus News/ Una vecchia fiamma e un giovane, occhi sulla trequarti!

Calciomercato Verona News: Giovane e Urbanski le mosse in attacco

Il calciomercato Verona deve poi sopperire al mancato riscatto di Tengstedt, l’attaccante danese ha fatto meno di quello che dirigenti e allenatore si sarebbero potuti aspettare e per questo è stato deciso di farlo tornare al Benfica, discorso diverso invece per Sarr che dopo la buona stagione verrà riscattato e farà il titolare in coppia con Mosquera. A questi due si dovrebbe aggiungere Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 di proprietà del Corinthians, il suo valore è intorno ai 3 milioni ma le richieste del club verdeoro si spingono fino a 5, che i gialloblù potrebbero soddisfare senza troppi problemi.

Calciomercato Atalanta News/ Gudmundsson, la Dea tenta il colpo. Simeone nel mirino (9 giugno 2025)

Infine per chiudere il reparto offensivo il calciomercato Verona potrebbe bussare in casa Bologna per chiedere la disponibilità alla cessione in prestito di Kacper Urbanski, il polacco ha avuto pochissime possibilità con Vincenzo Italiano e anche con la maglia del Monza non ha brillato particolarmente, solo 15 partite giocate e 1 gol segnato. Ora tornerà in rossoblù ma la ricerca di un nuovo esterno da parte di Sartori indica una probabile volontà di non puntare su di lui, potrebbe quindi essere ceduto o mandato in prestito, soprattutto se la richiesta per il trasferimento a titolo definitivo non si abbassa dai 10 milioni.