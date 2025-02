Calciomercato Verona News: ufficiale l’arrivo di Nicolas Valentini

Il calciomercato Verona batte i primi colpi della sessione invernale con giocatori che dovrebbero andare a rinforzare una rosa che dopo la buona partenza iniziale ha faticato un po’ a mantenere la continuità e ad essere una squadra che potesse raggiungere facilmente la salvezza, come poteva sembrare, nonostante l’infortunio di Casper Tengstedt, il miglior marcatore della squadra, i gialloblu non si sono preoccupati di sostituirlo, avendo già in squadra giocatori validi come Amine Sarr, Danilo Rocha Livramento e Daniel Mosquera, ma sono andati piuttosto a cercare di coprire quelle zone di campo più scoperte o non di livello abbastanza alto per la società.

Diretta/ Verona Empoli Primavera (risultato finale 1-1): Pavanati risponde a El Biache! (3 febbraio 2025)

Il primo acquisto del calciomercato Verona che è stato anche già ufficializzato è quello di Nicolas Valentini, difensore argentino classe 2001 arrivato ad inizio mese alla Fiorentina a parametro zero dal Boca Juniors e che i viola hanno cercato di girare in prestito a diverse squadre di medio o bassa classifica del nostro o di altri campionati in giro per l’Europa. La trattativa con il Monza per Pablo Marì non ha portato in biancorosso il difensore ed ecco che l’Hellas Verona si è inserito e in poco tempo ha strappato l’accordo per il prestito secco di Valentini così da fargli fare esperienza e rinforzare il suo reparto.

DIRETTA/ Monza Verona (risultato finale 0-1): Ghilardi salva il +3! (Serie A, 1 febbraio 2025)

Calciomercato Verona News: Antoine Bernede e Marco Pasalic le opzioni a centrocampo

Il calciomercato Verona è pronto poi ad accogliere Antoine Bernede, centrocampista francese venticinquenne in forza al Lausanne-Sport, squadra svizzera con cui quest’anno ha giocato 18 partite trovando 2 gol e 1 assist in tutte le competizioni, arriva per sostituire Reda Belahyane ormai ufficialmente un giocatore della Lazio per 10 milioni e costerà al Verona una cifra intorno ai 5 milioni, da capire se la formula sarà di un prestito con diritto o obbligo di riscatto o a titolo definitivo ma l’operazione si farà e Paolo Zanetti avrà a disposizione un altro centrocampista tecnico e allo stesso tempo capace nella fase d’interdizione per recuperare palle e far ripartire l’azione avversaria.

Diretta/ Venezia Verona (risultato finale 1-1): Tchatchoua risponde a Zerbin (Serie A, 27 gennaio 2025)

Il calciomercato Verona non si vuole fermare qui e continua a seguire un altro obiettivo per la zona avanzata del campo, ma con la possibilità di giocare anche in mezzo al campo, il giocatore in questione è Marco Pasalic, trequartista o ala croata classe 2000 di proprietà del HNK Rijeka con cui in 27 partite ha realizzato 7 gol e 4 assist. La trattativa è più difficile rispetto a quella di Bernede visto che sul giocatore c’è l’interesse anche di altre squadre in particolare quelle di MLS che potrebbero garantire un ingaggio maggiore al giocatore ma che così dovrebbe lasciare l’Europa.