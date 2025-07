Il calciomercato Verona sta per abbracciare due nuovi acquisti, il brasiliano Giovane e l'argentino Nicolas Valentini

Calciomercato Verona News: possibile ritorno di Nicolas Valentini

Il calciomercato Verona si è visto sfuggire un acquisto che sembrava ormai essere concluso e che avrebbe portato un difensore per sostituire la partenza di Diego Coppola e aggiungere la possibilità di impostare il gioco partendo dalla difesa, Pedro Alvaro però alla fine ha deciso di trasferirsi all’Aris Salonicco e anche il suo connazionale Javi Sanchez ha momentaneamente bloccato le trattativa con i gialloblù. I veneti quindi ora andranno su un giocatore che è disponibile per il prestito e che già conosce l’ambiente perché è già stato membro della squadra nella seconda metà della scorsa stagione.

Il giocatore che il calciomercato Verona proverà a riportare in Veneto è Nicolas Valentini, difensore centrale argentino di ventiquattro anni di proprietà della Fiorentina ma che con i viola non giocherà la prossima stagione per via di un’importante concorrenza in quella zona di campo, arricchita dall’arrivo di Viti. L’ex Boca Juniors potrebbe quindi tornare in prestito secco ma questa volta fino a fine anno così da essere un titolare di Zanetti e mettersi in mostra anche per le prossime stagioni in maglia viola dove potrebbe essere un giocatore importante e con caratteristiche uniche.

Calciomercato Verona News: Giovane un talento brasiliano in gialloblù

Altro ruolo dove il calciomercato Verona sta cercando un sostituto è l’attacco dove ad andare via è stato Tengstedt, che ora potrebbe tornare in Serie A con la maglia del Genoa, la coppia titolare della prossima stagione dovrebbe essere composta da Sarr e Mosquera ma il tecnico ha richiesto l’acquisto di un’alternativa. La scelta è ricaduta su Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 che ha terminato il suo contratto con il Corinthians e che potrebbe approdare in Europa tramite la Serie A e i gialloblù, la trattativa è arrivata quasi alla conclusione e il giocatore dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane.

Da tenere d’occhio è poi sempre la situazione di Jackson Tchatchoua, un giocatore che nella prima metà di stagione sembrava poter raggiungere la sua consacrazione a livello sportivo per poi perdersi un po’ nella seconda parte, come tutto il Verona che alla fine però è riuscito a salvarsi. L’esterno camerunense è un obiettivo di Udinese e Torino ma potrebbe diventarlo anche di Roma, Napoli e Inter in caso non riescano ad arrivare ai loro obiettivi principali o dovessero esserci delle cessioni che richiedono l’acquisto di un giocatore che conosce il campionato ma che non ha pretese di essere il titolare.