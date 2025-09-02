Diverse squadre guardano al calciomercato svincolati per completare la rosa. Tra i più richiesti Hakim Ziyech, Lorenzo Insigne e Christian Eriksen

Calciomercato svincolati: Lorenzo Insigne vuole tornare in Serie A

Nonostante la chiusura della sessione estiva dei trasferimenti nella giornata di ieri, alcune squadre non hanno completato la rosa in tutti i loro reparti per difficoltà nelle trattative o perché è stato ritenuto più importante operare in altre zone di campo. Per rimediare a queste mancanze però c’è ancora una possibilità ovvero quella di andare a pescare giocatori nel calciomercato svincolati, dove si trovano i giocatori rimasti senza squadra dopo il termine del loro contratto o che hanno raggiunto un accordo per la rescissione del proprio contratto senza però trovare altre soluzioni.

Tra gli svincolati spiccano profili di giocatori importanti che ormai hanno raggiunto un’età avanzata insieme a quelli di giocatori caduti in disgrazia dopo anni tra i top d’Europa, sicuramente i più importanti sono quelli di Ziyech, Insigne ed Eriksen che potrebbero ora diventare obiettivi di squadre italiane. Sull’esterno italiano ad esempio c’è stato il forte interessamento del Parma negli ultimi giorni di mercato ma anche quello della Lazio e soprattutto del suo vecchio allenatore Maurizio Sarri che gli hanno offerto il ruolo di vice Zaccagni, ma in questo caso bisognerà attendere ancora fino ad ottobre quando i biancocelesti potranno tornare a firmare nuovi giocatori.

Calciomercato svincolati: Hakim Ziyech e Christian Eriksen occasioni per la Roma

Il grande protagonista di questo calciomercato svincolati sarà poi senza dubbio il trequartista marocchino Hakim Ziyech che dopo l’avventura in Qatar con l’Al Duhail è rimasto senza squadra, tra le italiane potrebbe essere un obiettivo della Roma di Gasperini che alla fine della sessione estiva non è riuscita ad acquistare George o un altro attaccante esterno. Sempre nel mirino dei giallorossi c’è poi Christian Eriksen che è senza squadra dopo gli anni poco felici al Manchester United e che potrebbe essere l’aggiunta a centrocampo che non è arrivata e che doveva essere Pessina.

Altri nomi degni di nota sono sicuramente quelli di Zouma e Tomiyasu, difensori esperti che potrebbero interessare alla Fiorentina che non è riuscita a convincere Lindelof o ad altre squadre che cercano esperienza nel reparto arretrato, come Milan, Lecce o altre impegnate nella lotta salvezza. Per chi vuole esperienza a centrocampo invece sono ancora senza una squadra due vecchie conoscenze della Serie A, Giacomo Bonaventura e Miralem Pjanic che hanno ancora intenzione di mettersi alla prova in campionati difficili dopo un anno complicato rispettivamente in Arabia Saudita e Russia.