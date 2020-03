Calciopoli/ Giraudo fa ricorso alla Corte europea dei Diritti dell’uomo

Si riapre il capitolo ben triste del calcio italiano di Calciopoli e a farlo è l’ex amministratore della Juventus Antonio Giraudo, sospeso a vita proprio in seguito alla vicenda giudiziaria. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, infatti gli avvocati dell’ex dirigente hanno presentato ricorso alla CEDU (la Corte europea dei diritti dell’uomo) per violazione da parte del paese italiano dell’articolo 6 della Convenzione, che garantisce l’accesso a un tribunale precostituito per legge e il diritto a un giusto processo. Un’accusa ben grave dunque da parte delle stesso Giraudo e i suoi legali, che contestano all’Italia nell’estate del 2006 l’aver permesso alle federazioni sportive di creare giurisdizioni disciplinari non “a norma”, le quali hanno concesso al ricorrente e agli avvocati della controparte appena 7 giorni per predisporre la propria difesa. Un lasso di tempo evidentemente sufficiente visto che all’epoca il fascicolo in esame del processo era più di 7000 pagine.

CALCIOPOLI, LE ACCUSE DI GIRAUDO E AVVOCATI

Ma non solo: Giraudo infatti vuole riaperte il capitolo di Calciopoli contestando assieme ai suoi avvocati all’Italia di aver lasciato l’organo giudicante alla stessa autorità ovvero il presidente della FIGC, che aveva impostato il processo contro lo stesso Giraudo, sostenendo l’accusa. Accusatore e giudice dunque nella stessa persona: questa l’accusa gravissima dello stesso ex dirigente che se verrà accolta, potrebbe davvero fare da leva per ridiscutere un caso che è stato macchia della storia del calcio in Italia.

LE DECISIONI DELLA CEDU

Il lavoro della CEDU però non sarà qui ridotto: la Corte infatti dovrà anche esprimere verdetto sulla “durata ragionevole” del processo in Italia (durato ben 13 anni nel complesso), pronunciandosi pure sulla validità (riferita sempre all’articolo 6 della Convenzione) della legge dello Stato Italiano (208/2003), che vieta al paese di annullare le decisioni prese dalla giustizia sportiva. Come possiamo anche solo intuire, sul tavolo della Cedu si presenta un lavoro importante, dal cui esito molto potrebbe cambiare per lo sport e non solo il calcio in Italia. Si attendono necessariamente sviluppi.



