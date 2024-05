Calcioscommesse in Serie B? Si indaga sul rosso di Bellomo in Bari-Ternana/ Flusso anomalo di schedine e…

L’ombra del calcioscommesse Serie b incombe ancora sull’Italia: questa volta il caso potrebbe riguardare non il massimo campionato, come accaduto in passato, ma la Serie B. In particolare, nel mirino della Procura della Figc sarebbe finita la gara Ternana-Bari, partita di ritorno dei playout della serie cadetta. Secondo quanto appreso da LaPresse, sarebbe stato aperto un fascicolo in merito all’espulsione di Nicola Bellomo nel corso della sfida valida per non retrocedere in Serie C. Come spiegato ancora dall’agenzia di stampa, la Procura avrebbe iniziato a indagare poiché sarebbe stato registrato un flusso di scommesse anomalo proprio sull’esplusione del centrocampista 33enne.

Video/ Ternana Bari (0-3) gol e highlights: rossoverdi in C, si salvano i Galletti! (Serie B, 23 maggio 2024)

Le indagini sul Calcioscommesse Serie B sono già partite, coordinate dal procuratore federale Giuseppe Chinè: i fatti risalgono alla sfida dei ritorno dei playout di Serie B dello scorso 23 maggio, termina 3-0 per i pugliesi, che sono così rimasti nella seconda serie, facendo di fatto retrocedere la Ternana. Nicola Bellomo è stato espulso al 78′, con il Bari già avanti di tre reti. Dopo un litigio con un raccattapalle, il centrocampista è stato fatto allontanare, prendendo un rosso diretto: Bellomo non era infatti in campo al momento del rosso ma è stato espulso dalla panchina. Il cartellino rosso del 33enne era quotato 24 volte la posta in palio: dunque, ad esempio, giocando dieci euro, se ne sarebbero potuti vincere 240.

Diretta/ Ternana Bari (risultato finale 0-3): Fere in C, si salvano i pugliesi! (Serie B, 23 maggio 2024)

Calcioscommesse Serie B, Rosso a Bellomo: la Procura Figc indaga

Come spiega Bari Today, già dal giorno successivo alla partita tra Bari e Ternana, che ha decretato la salvezza della formazione pugliese e dunque la permenenza in Serie B dei Galletti anche nella prossima stagione, sui social avevano cominciato a circolare immagini di schedine che puntavano proprio sull’espulsione di Bellomo. I naviganti hanno dunque festeggiato sui social la scommessa vinta: solamente alcuni bookmakers hanno però pagato la cifra poiché alcuni di questi considerano valida la scommessa solamente se un giocatore è in campo, cosa non accaduta al centrocampista, che è stato espulso dalla panchina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA