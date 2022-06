Calcolo ISEE asilo nido/ Come risparmiare sulla retta mensile

6Il calcolo ISEE per l’asilo nido diventa un documento estremamente importante per poter risparmiare un po’ di soldi sul canone mensile che ogni scuola richiede. Tra il carovita e l’aumento di disoccupazione, sostenere le spese sta divenendo un problema sempre più grosso.

La media nazionale per poter portare i propri figli all’asilo nido, si attesta a circa 300€ mensili considerando un tempo full time (e in aggiunzione i soldi per la mensa scolastica, che vanno dai 50 ai 100€ mensili). Cosa fare quindi per risparmiare un po’ di soldi?

Calcolo ISEE asilo nido: perché è importante

Nonostante la media in Italia sia di circa 300 euro al mese, in verità tale importo varia se confrontato alle diverse regioni del nostro Bel Paese. Gli importi calano sensibilmente per gli asili nidi del Sud Italia, mentre in Lombardia e in Trentino, il costo mensile ammonta a quasi il doppio.

Ogni Comune può stabilire però, delle eventuali soluzioni per porre rimedio ai costi elevati mensili. Oltre al calcolo dell’ISEE per pagare meno l’asilo nido, ecco alcune proposte del Comune di Roma e Milano:

Il Comune della Capitale di Italiana ha messo in evidenza, quali sono le condizioni per l’esenzione della retta mensile:

Tutti gli ISEE che hanno meno di 5.000 euro ;

; Per tutti coloro che non solo hanno un ISEE minore a 50.000 euro, ma che hanno anche dei figli affetti da disabilità grave ;

; Per tutte le famiglie che hanno più di un figlio in età scolastica e un ISEE che sia meno di 20.000 euro.

Quanto alla capitale lombarda, ecco cosa ha previsto il Comune per ottenere l’esenzione:

ISEE meno di 6.500 euro ;

; ISEE inferiore a 20.000 euro e genitori in stato di disoccupazione.

Quanto ai documenti necessari per calcolare adeguatamente l’ISEE (ricordiamo in forma ordinaria), eccoli di seguito:

DSU ;

; saldo e giacenza media dei conti purché riportino la situazione al 31 dicembre dei due anni precedenti;

e giacenza media dei conti purché riportino la situazione al 31 dicembre dei due anni precedenti; Altri documenti (Certificazioni Uniche, Modello 730/Redditi).

