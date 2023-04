Calcolo pensione partita IVA/ Come fare una simulazione se si è autonomi

Per effettuare il calcolo della pensione della partita IVA occorre comprendere anticipatamente, qual è la legge che garantisce ai liberi professionisti, di poter uscire dal lavoro. Anche per questa categoria di lavoratori, è prevista l’usufruizione – almeno per il momento – della Legge Fornero.

La Legge Fornero prevede che un possessore di P.IVA, può andare in pensione a 67 anni (età anagrafica), con minimo 20 anni di contributi versati. Oppure, può sfruttare il trattamento previdenziale anticipato, una volta versati 42 anni e 10 mesi di contributi se si è uomini, oppure 41 anni e 10 mesi di contributi se si è donne.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Calcolo pensione partita IVA: come fare una simulazione

Coloro che vorrebbero effettuare il calcolo della pensione di una partita IVA, per fare una simulazione dovranno tener conto dei seguenti fattori:

Il montante contributivo: sommare tutti i contributi versati negli anni; Tasso annuo di capitalizzazione sancito dall’ISTAT: esso varia in base ai parametri del PIL negli ultimi 5 anni; Coefficiente di trasformazione: converte il montante contributivo in pensione lorda annua.

Il coefficiente di trasformazione, non è altro che l’aliquota stabilita dalla Legge del Ministero del Lavoro, con l’onere di aggiornarla ogni 3 anni (rapportando l’aspettativa di vita e l’età pensionabile).

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

Ottenuto il risultato della moltiplicazione, è sufficiente dividerlo per 13 mensilità, dando vita alla cifra mensile della pensione. Va detto inoltre, che anche le aliquote di rendimento 2023, possono subire variazioni.

Intanto, segniamo di seguito tutte le aliquote di quest’anno.

Quota A

Fino a 48.279,20 2%;

Fino a 64.211,34 1,50%;

Fino a 80.143,47 1,25%;

Oltre gli 80.143,47 1,00%.

Quota B

Fino a 48.279,20 2%;

Fino a 64.211,34 1,60%;

Fino a 80.143,47 1,35%;

Fino a 91.730,48 1,10%;

Più di 91.730,48 0,90%.

In vista delle nozioni appena citate, in media il calcolo della pensione della partita IVA varia tra il 35% e il 45% circa, rispetto all’ultimo “stipendio” percepito.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

Tuttavia, sussiste il caso di integrazione pensionistica, quando l’ammontare della cifra minima non viene raggiunta. Per il 2023 l’importo è pari a 563,73 euro al mese, ossia 6.829,94 euro annui. In questo caso, il residuo viene garantito dallo Stato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA