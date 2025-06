Il calcolo della quattordicesima cambia in relazione al tipo di trattamento pensionistico, come ad esempio con quello di reversibilità. Il motivo è strettamente associato ai requisiti e alle condizioni minime richieste dall’indennità mensile aggiuntiva da attribuire a ogni beneficiario.

La 14esima mensilità, infatti, non può essere riconosciuta a tutti (proprio come la recente beffa su chi ha delle misure assistenziali). Sull’ammontare complessivo da erogare agli aventi diritto incidono soprattutto i contributi, elemento di valutazione indispensabile per godere della cosiddetta maggiorazione sociale.

Riforma pensioni 2025/ Il bonus alla nascita proposto dal Presidente Covip (ultime notizie 14 giugno)

Come fare il calcolo della quattordicesima con la pensione di reversibilità

Il calcolo della quattordicesima sulla pensione di reversibilità tiene conto di diversi elementi (nonostante l’importo sia fisso). Il primo criterio di valutazione è il reddito percepito dal beneficiario, che, qualora fosse inferiore a 1,5 volte rispetto all’Assegno Sociale, allora l’indennità aggiuntiva sarà più alta. L’altra valutazione, come già accennato, fa riferimento agli anni di contribuzione. Maggiore è il numero di contributi versati nel tempo e più alta sarà la 14esima mensilità.

Pensionati in festa: arrivano gli aumenti. Ecco a chi spettano

L’aspetto contributivo incide notevolmente sul conteggio finale della 14esima mensilità e, nel caso di una pensione di reversibilità, potremmo definirlo un parametro limitante, visto che l’ente previdenziale provvederà a considerare soltanto il 60% dei contributi versati dal titolare originario, oramai deceduto.

Nell’ipotesi che il soggetto deceduto avesse maturato, nell’arco della sua carriera, 35 anni di contributi, il calcolo terrà conto soltanto di 21 anni.

La base contributiva risulta quindi ridotta, così come lo sarebbe l’importo fisso erogabile a un beneficiario con trattamento di reversibilità. Con un versamento contributivo corrispondente a 35 anni e un reddito più basso di 1,5 volte l’Assegno Sociale, l’importo garantito sarebbe pari a 655 €.

Pensioni 2026/ Quota 103 e Opzione Donna verso l'abolizione: e ora?

Mentre, su 21 anni di contributi (il 60% di 35), l’importo diminuirebbe di poco più di 100 €, totalizzando 546 €.

Calcoli in tabella su pensioni inferiori a 1,5 volte l’assegno sociale

Per i beneficiari che hanno percepito un reddito inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, equiparato a 11.766,30 € annui, ecco la tabella della quattordicesima mensilità.

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Cifra della 14esima Fino a 25 anni di contribuzione Fino a 30 anni di contribuzione 437,00 € Fra i 25 e i 41,6 anni di contribuzione Tra i 30 e i 46,6 anni di contribuzione 546,00 € Superiore a 41,6 anni di contribuzione Superiore a 46,6 anni di contribuzione 655,00 €

Calcoli in tabella su pensioni superiori a 1,5 volte l’assegno sociale

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Fascia reddituale Formula per trovare la 14esima Fino a 25 anni di contribuzione Fino a 30 anni di contribuzione Da 11.766,30 € a 12.203,30 € (12.203,30 € – il reddito personale) Fra 25 e massimo 41,6 anni di contribuzione Fra i 30 e massimo 46,6 anni di contribuzione Da 11.766,30 € a 12.312,30 € (12.312,30 € – il reddito personale) Superiore a 41,6 anni di contribuzione Superiore ai 46,6 anni di contribuzione Da 11.766,30 € a 12.421,30 € (12.421,30 € – il reddito personale)

Esistono ulteriori calcoli da poter fare sulla quattordicesima mensilità da erogare a chi ha la pensione di reversibilità; tuttavia, basti sapere che, al salire del reddito, il valore dell’indennità aggiuntiva diminuisce.