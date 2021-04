Calcutta, morta la madre Donatella Galeotti/ Malore improvviso a 58 anni

Donatella Galeotti, mamma del cantante indie Calcutta, è morta improvvisamente a 58 anni. La donna è arrivata martedì sera al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina con forti dolori alla testa ed è deceduta poche ore dopo il ricovero. Nei giorni scorsi Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme, era tornato a Latina per trascorrere le vacanze di Pasqua in famiglia. Donatella Galeotti era professoressa al liceo Alessandro Manzoni di Latina e attrice di teatro. “La nostra bellissima Donatella non c’è più. Siamo attoniti e pervasi da un dolore immenso. La sua gioia, la sua generosità, il suo estro, il suo profondo amore per l’insegnamento, la sua attenzione e cura verso il prossimo sono doni che la comunità scolastica del Liceo “Manzoni” ha avuto il privilegio di ricevere e che porterà sempre con sé”, è il messaggio di lutto apparso sul sito della scuola.

Santa Teresa di Calcutta/ Il 5 settembre si celebra la protettrice dei volontari

Calcutta, grave lutto in famiglia: morta la madre Donatella

Sul sito del liceo Alessandro Manzoni è stato anche pubblicato una registrazione audio con un messaggio di Donatella Galeotti, madre di Calcutta, registrato in occasione della chiusura delle scuola a causa del Covid. “Tutte le cose vicine o lontane segretamente sono legate le une alle altre e non si può toccare un fiore senza disturbare una stella”, è la citazione del poeta inglese Francis Thompson letta dalla calda voce della professoressa. In queste ore sui profili social di Calcutta, seguito da oltre mezzo milione di follower, si possono trovare numerose testimonianze di affetto da parte dei suoi fan: “Ciao Donatella, il tuo sorriso sarà difficile da dimenticare” e “Non ci sono realmente parole per questa tragedia improvvisa. Ti abbraccio fortissmo Edo”.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: India, volo con 191 passeggeri si schianta a Calcutta

LEGGI ANCHE:

Madre Teresa di Calcutta/ La carità che cambia il mondo (Rai3 per Enzo Biagi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA