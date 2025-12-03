L'UE ha revocato lo stop alle caldaie a gas che sarebbe scattato nel 2029: resta, però, il nodo del medesimo divieto nella direttiva sulle Case Green

Sembra ormai chiaro a più riprese che, pur in assenza di un reale e decisivo passo indietro, l’Unione Europa stia progressivamente rivedendo i vari obbiettivi green fissati dalla prima legislatura di von der Leyen e un’ulteriore riprova è quella della revoca della direttiva che imponeva lo stop alle caldaie a gas che fu aspramente e duramente contestata dalle associazioni di categoria per l’apparente carattere punitivo che avrebbe messo in difficoltà sia i cittadini, che – e forse soprattutto – i produttori.

La stop alle caldaie a gas – è bene ricordarlo – fu introdotto dalla prima Commissione von der Leyen per seguire gli obbiettivi sulla riduzione delle emissioni ambientali: non si trattava di un divieto vero e proprio, ma di una revisione del regolamento numero 813 del 2013 (chiamato spesso semplicemente “Ecodesign”), con il quale l’UE fissa dei limiti produttivi di “efficienza stagionale” per i prodotti che vengono immessi sul mercato comunitario.

Limiti che furono posti talmente in alto da rendere di fatto – pur non esplicitandolo direttamente – impossibile commercializzare le tradizionali caldaie a gas e quelle a condensazione, anche se di ultimissima generazione e potenzialmente pronte per un’alimentazione green con i combustibili rinnovabili; implicando che i restanti cittadini (e, come metro di paragone, si consideri che all’anno vengono vendute nella sola Italia 900mila caldaie a gas e a condensazione) avrebbero dovuto prima o poi sostituire i loro apparecchi.

L’UE ha eliminato il divieto di vendita delle caldaie a gas entro il 2029: cosa succede adesso

Ovviamente, contro lo stop alle caldaie a gas si erano sollevate la maggior parte delle associazioni di categoria dei produttori – che temevano ripercussioni disastrose sul mercato – e dei consumatori – preoccupati per l’aumento dei costi che si sarebbe attuto, inevitabilmente, sulle tasche dei cittadini – e dopo un primo rinvio delle discussioni sull’approvazione del testo, si è arrivati a un paio di giorni fa quando è iniziata a circolare la nuova bozza dell’Ecodesign.

Nel nuovo testo, i limiti estremamente stringenti che avrebbero sancito il divieto di commercializzare le caldaie a gas entro il 2029 sono spariti e la discussione definitiva del testo è prevista già per il prossimo anno; ma resta ancora l’importante noto della cosiddetta direttiva sulle Case Green: questa, infatti, prevede che entro il 2040 scatti un vero e proprio divieto normativo per la vendita delle caldaie a gas: la speranza è che nel frattempo vengano introdotti nuovi incentivi per aiutare i cittadini e i produttori; ma per ora è ancora tutto in divenire.