Caldara via dal Milan?/ Calciomercato news: Mattia può tornare all’Atalanta

Mattia Caldara via dal Milan per tornare nella “sua” Atalanta: questa è una ipotesi molto credibile nel corso della sessione di calciomercato di gennaio. Il bergamasco Caldara tornerebbe dunque nella squadra della sua città, al servizio di Gian Piero Gasperini che lo lanciò ai massimi livelli prima del passaggio alla Juventus e da lì al Milan, dove però Caldara è stato massacrato dalla sorte, con due gravi infortuni che hanno di fatto azzerato il suo utilizzo. I numeri sono impietosi e parlano chiaro più di ogni commento: due sole presenze nella scorsa stagione, una in Europa League e una in Coppa Italia, zero invece nel 2019-2020 almeno con la prima squadra, perché Caldara è tornato ad “assaggiare” il campo ma solamente con la Primavera, per ritrovare gradualmente il ritmo partita.

CALDARA VIA DAL MILAN? PRONTO IL RITORNO ALL’ATALANTA

Si prospetta adesso un ritorno di Caldara all’Atalanta. Non sarebbe titolare nemmeno nella Dea, perché la squadra di Gian Piero Gasperini vola e Caldara logicamente deve ripartire, tuttavia fra campionato, Champions League e Coppa Italia l’Atalanta ha bisogno di riserve in difesa, anche perché è andata male l’esperienza bergamasca di Simon Kjaer. Caldara potrebbe essere perfetto, perché naturalmente a Zingonia conosce tutto alla perfezione, a cominciare dal sistema di gioco di Gasperini. Ecco dunque perché è più che credibile la possibilità di un ritorno di Caldara in nerazzurro, al quale probabilmente il Milan non si opporrebbe: la priorità infatti è quella di recuperare un grande talento del calcio italiano, che se tornerà a fare bene farebbe comodo anche alla Nazionale.

