Calderoli dopo il successo della Lega in Veneto: "Lega rivendicherà il suo ruolo in Lombardia, ora avanti con l'autonomia". E sul futuro di Zaia...

DAL BOOM DELLA LEGA IN VENETO A ZAIA: PARLA CALDEROLI

La vittoria della Lega in Veneto con Alberto Stefani alle regionali rafforza il Carroccio e manda un segnale politico agli alleati, secondo Roberto Calderoli, il quale è convinto che abbia conseguenze politiche nazionali importanti, in particolare negli equilibri interni del centrodestra.

Ma il ministro per gli Affari regionali e l’Autonomia, nell’intervista rilasciata a Bresciaoggi, ha affrontato anche altri temi: dall’autonomia differenziata, che procede con il sostegno del governo, a Zaia, che resta una figura chiave per il partito, a prescindere dal suo futuro politico. A proposito di scenari futuri, per Calderoli la Lega rivendicherà il suo ruolo nelle prossime decisioni politiche.

Ma partiamo dal Veneto, con il ministro che ha rimarcato la vittoria netta della Lega, a conferma anche della forza del modello politico-amministrativo costruito da Luca Zaia negli ultimi 15 anni. «Colpisce il dato non solo in Veneto, ma anche in Campania e Puglia (…), con buona pace di chi sostiene che l’autonomia ci avrebbe penalizzato».

A proposito dell’ormai ex governatore, il ministro gli ha riconosciuto un forte radicamento territoriale e anni di buon governo; infatti è convinto che abbia avuto un ruolo nel nuovo successo della Lega, ma sarà lui a decidere il suo futuro. «So che il Veneto è sempre stata la sua priorità, tant’è che fu l’unico a cui chiesi di fare il ministro e che inizialmente disse di no».

NORD RICOMPATTATO E LEGA NON SDOPPIATA

Questo, tra l’altro, «ricompatta il Nord», secondo il ministro: in particolare rafforza la Lega in Lombardia, un’altra regione strategica. A tal proposito, il Carroccio rivendicherà il proprio ruolo nella coalizione quando si discuteranno le future candidature, ma parlarne ora è prematuro, anche perché prima ci saranno le politiche.

«Certamente la Lega lombarda farà le sue valutazioni e rivendicherà il proprio ruolo, quando sarà il momento», come chiarito da Salvini nelle scorse ore. Per quanto riguarda le questioni interne al partito, ha negato l’idea che sia sdoppiato tra un’ala nordista e una nazionale.

«Sono decenni che sento questa storia: si ripropone ciclicamente, ma le discussioni sull’organizzazione di partito si fanno dentro il partito e non sui giornali. Inoltre il congresso non solo ha confermato Salvini, ma ha anche indicato una linea politica precisa. E quella è la stella polare per tutti», il monito del leghista.

L’ITER PER L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Parlando di autonomia differenziata, invece, Calderoli ha spiegato che l’iter prosegue con il sostegno della premier Giorgia Meloni: «L’obiettivo è portare entro dicembre in Consiglio dei ministri lo schema di intesa preliminare; dopodiché ci sarà la fase dei pareri di Conferenza unificata e Parlamento, quindi la fase delle ratifiche. A seguire, verrà presentato il disegno di legge, che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta. In un orizzonte di legislatura, i tempi ci sono».

Attualmente è in corso l’iter del disegno di legge sui Lep, alcuni dei quali sono già stati finanziati tramite la manovra. Infine, sulla legge elettorale il ministro leghista ha espresso la preferenza per un modello simile a quello regionale, «perché è l’unico che garantisce non solo la governabilità, ma anche la trasparenza, perché si sa subito chi vince».