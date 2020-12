Calderoli vs De Luca/ “Io malato oncologico in fila per il vaccino Covid, lui no”

Roberto Calderoli stronca Vincenzo De Luca. Non è passato inosservato il post del governatore della Campania in cui annuncia di essersi sottoposto al vaccino contro il Covid nell’ormai celebre V-Day: diversi esponenti politici, da De Magistris a Salvini, hanno criticato pesantemente l’esponente dem, poche ore fa è arrivato anche l’attacco del noto senatore della Lega.

Nella prima giornata delle vaccinazioni contro il coronavirus che ha coinvolto medici, infermieri e ospiti delle Rsa, De Luca ha colto l’occasione di vaccinarsi nonostante la priorità a operatori sanitari e anziani. Durissimo, come dicevamo, il sindaco di Napoli De Magistris: «Trovo davvero inqualificabile e indegno l’abuso di potere del presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani», riporta Adnkronos.

CALDEROLI VS DE LUCA: “COME FAI A GUARDARTI ALLO SPECCHIO?”

De Luca nel mirino per «abuso di potere», dunque, e Roberto Calderoli ha tenuto a rimarcare la scorrettezza dell’azione del presidente della Campania in un lungo post pubblicato su Facebook. «Io credo nel vaccino anti Covid e credo che sia la soluzione alla tragedia che viviamo da un anno», ha esordito il leghista, ricordando poco dopo: «Sono un malato oncologico, sono immunodepresso, sono medico ospedaliero ancorché in aspettativa, sono e vicepresidente vicario del Senato, e aspetto diligentemente quando arriverà il mio turno per essere vaccinato, senza saltare alcuna fila». De Luca, invece, ha potuto vaccinarsi subito, già in occasione del Vaccine-Day, precedendo anche sanitari, anziani e malati. Ed ecco l’affondo di Calderoli: «Che dire? Credo che ci voglia un bel coraggio dopo questo gesto, soprattutto quando ti guardi al mattino allo specchio…».



