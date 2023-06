Calderone: “Tutti gli studenti saranno assicurati a spese dello Stato”/ “Vi spiego l’assegno di inclusione”

Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro e delle politiche sociali, è stata ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina. Tanti gli argomenti trattati, a cominciare dai ristori per gli alluvionati dell’Emilia Romagna: “E’ possibile fare richieste da ieri per la cassa integrazione emergenziale, uno strumento nuovo, sia per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, professionisti e autonomi. Sono già arrivate tantissime domande, la procedura sta funzionando, l’obiettivo è essere tempestivi e far arrivare i 900 milioni di euro stanziati il prima possibile”.

Sulle famiglie, la ministra Calderone ha spiegato: “L’assegno di inclusione è tagliato per essere vicino e di sostegno a chi è in condizioni di difficoltà. Dal primo gennaio 2024 il reddito di cittadinanza saà sostituito dall’assegno per famiglie disabili o a chi ha in famiglia anziani, o meglio, soggetti superiori ai 60 anni, e anche alle famiglie che al loro interno hanno figli minori, proteggiamo le fragilità individuando un percorso di attenzione che passa dal territorio”.

MARINA ELVIRA CALDERONE: “GRANDE ATTENZIONE PER I GIOVANI”

La ministra Calderone ha poi parlato dei giovani e del lavoro: “Cerco di ritagliare nel mio tempo degli spazi per parlare ai ragazzi che studiano, dico sempre loro che non si può restare alla finestra, non si può vedere scorrere la vita dicendo non mi interessa. I ragazzi che non studiano e non lavorano sono un fenomeno preoccupante, i giovani sono presente e futuro e noi abbiamo un’attenzione specifica, c’è un intervento in favore delle aziende che assumono gli under 30 e ovviamente puntiamo anche sulla formazione e sulla qualificazione per quelli che sono i mestieri che oggi ci richiedono dalle aziende. Li dobbiamo stimolare, non possono restare a casa”. E ancora: “Dal prossimo anno scolastico tutti gli allievi di ogni ordine e grado saranno assicurati a spese dello stato contro gli infortuni, è un messaggio che vuol dire portare la sicurezza nelle scuole”.

Sui modelli da seguire, la ministra Calderone ha aggiunto: “Il concetto di fatica è importante, il lavoro è fatica ma dalla stessa trai soddisfazione e raggiungi un obiettivo. Ecco perchè formalizzazione e specializzazione sono fondamentali, serve una scuola più vicina al mondo del lavoro e ascoltare i bisogni delle imprese anche per le professioni del futuro”. Sugli anziani: “Abbiamo approvato la legge delega per i non autosufficienti ed è una rivoluzione, diamo la possibilità all’anziano di essere curato e assistito nel suo nucleo famigliare senza essere ospedalizzato o ricoverato, è una riforma epocale”. Chiusura sui figli: “C’è un aumento dei fringe benefits, fino a 3.000 euro per le famiglie con figli, ma è solo uno degli interventi che faremo perchè importante sostenere lavoro delle donne e genitorialità con interventi specifici anche per favorire ad esempio la nascita di asili nido nelle aziende”.











