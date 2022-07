Caldo estremo incide su salute mentale/ Più aggressività: nel 2090 criminalità a +5%

Il caldo estremo incide sulla salute non soltanto fisica, ma anche mentale. Gli eventi quotidianamente più temuti sono i colpi di calore, che possono provocare conseguenze serie al sistema cardiovascolare. Alcuni recenti studi lo dimostrano: nei giorni in cui le temperature sono più alte della media gli ingressi al pronto soccorso per questi motivi aumentano di circa il 10%. Anche i cambiamenti psicologici, però, come riportato dal Corriere della Sera, non sono meno preoccupanti.

Cura marito in fin di vita con un virus/ Epidemiologa batte super batterio con i fagi

Ansia generalizzata, stress e depressione, questi alcuni problemi che possono essere correlati al caldo. I più a rischio sono i pazienti che già ne soffrono. È dimostrato, in tal senso, che per ogni grado in più rispetto alla temperatura media mensile, i decessi legati alla salute mentale (in particolare per suicidio) aumentano del 2,2%. Il tasso di umidità, inoltre, contribuirebbe a peggiorare ulteriormente le stime. Il problema rischia di diventare sempre più serio anche in virtù del fatto che l’efficacia di alcuni farmaci utilizzati per curare le malattie psichiatriche viene ostacolata dal calore.

Bassetti: “Tamponificio? E' il Piccolo Chimico 2020”/ “No a quarta dose ad over 60”

Caldo estremo incide su salute mentale: criminalità rischia di aumentare

Il caldo estremo, che secondo diversi studi riportati dal Corriere della Sera incide sulla salute mentale, potrebbe avere conseguenze gravi anche nel lungo periodo. I livelli di serotonina sono infatti fortemente influenzati dalle alte temperature. Ciò significa che, con il riscaldamento globale, le persone saranno sempre più frustrate e aggressive. Il risultato è un aumento degli episodi di violenza.

Le stime parlano di un incremento del 5% della criminalità a livello globale entro il 2090. Il tutto con un innalzamento della temperatura media di “solo” uno o due gradi. Uno scenario che non è per nulla utopistico, se si considera che anche le statistiche attuali dimostrano che si tratta di un dato di fatto. I crimini più efferati – ma anche semplicemente le liti in famiglia o quelle tra automobilisti – si verificano molto più spesso in estate. La situazione ora potrebbe ulteriormente peggiorare a causa del cambiamento climatico.

Vaia “Covid? Non terrorizziamo, rassicuriamo”/ “Settembre, basta mascherine a scuola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA