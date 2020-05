Caldo non blocca Coronavirus/ Uno studio conferma: la temperatura non incide

Pubblicità

Il caldo non incide sulla diffusione del Coronavirus e restano dunque fondamentali tutte le misure di sicurezza, in particolare il rispetto del distanziamento sociale, per ridurre al minimo una nuova diffusione dei contagi nel corso della delicata Fase 2. Pare dunque che un aiuto non ci potrà arrivare in questo senso dal caldo: fin dall’inizio della pandemia di Coronavirus gli stessi esperti si erano divisi sui possibili effetti benefici del caldo, adesso tuttavia sembra prevalere l’ipotesi che le alte temperature non siano di alcuna utilità nel contenimento del contagio.

In particolare, a bocciare questa speranza è uno studio canadese che è stato citato oggi anche a Rai News 24: i ricercatori infatti hanno analizzato la diffusione del Coronavirus nel mondo in località con differenti temperature, umidità, latitudine, ma anche diverse politiche attuate per il contenimento del Covid-19, in particolare appunto il distanziamento sociale.

Il dottor Peter Juni dell’University di Toronto ha dichiarato in un comunicato stampa che l’indagine non ha trovato alcun collegamento tra la diffusione del Coronavirus e temperatura o latitudine, con solo un limitato effetto per quanto riguarda invece l’umidità.

Pubblicità

CALDO NON BLOCCA CORONAVIRUS: LO STUDIO SCIENTIFICO

Il caldo dunque non giocherebbe alcun ruolo nella diffusione o nel contenimento del Coronavirus: molto più importanti sono risultate le norme per il contenimento del contagio, in particolare il distanziamento sociale che appare sempre più fondamentale per contrastare l’infezione. Il dottor Juni lancia allora un avvertimento a tutti quegli Stati che stanno in queste settimane allentando le misure: la massima prudenza è necessaria, anche perché l’arrivo dell’estate avrà un impatto praticamente nullo sulla diffusione del Coronavirus.

Queste settimane nelle quali praticamente ovunque si ricomincia a lavorare, a spostarsi, ad allentare le misure di quarantena più stretta, saranno dunque assai delicate e vanno affrontate con il massimo rigore e rispetto delle regole da parte di tutti – messaggio che purtropo in molti non sembrano avere ancora recepito, vedi l’assembramento sui Navigli a Milano.

Pubblicità

L’epidemiologo Dionne Gesink, che ha lavorato allo stesso studio, ha detto chiaramente: “L’estate non porterà via il Coronavirus. La gente deve saperlo: per rallentare la diffusione del contagio, bisogna solo osservare le regole”. Lo studio ha coinvolto ben 144 regioni del mondo che al 27 marzo erano in fase di espansione del contagio (non l’Italia) e le differenze fra esse non erano dovute ad aspetti geografico-meteorologici: l’estate dunque non sarà di per sé un aiuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA