Caldo record a Milano, temperature rotaie metro a 60°/ Linea 2 costretta a rallentare

E’ un caldo davvero da record quello che sta attraversando l’Italia in questi giorni, nord e Milano compreso. Temperature torride che stanno costringendo la metro meneghina ad un rallentamento. Come riportato da numerosi organi di informazione online, compreso TgCom24.it, nella giornata di ieri sulle rotaie della Linea 2 della metropolitana del capoluogo lombardo, nel tratto scoperto, sono stati superati i 60 gradi, di conseguenza i convogli sono stati costretti a rallentare le loro corse per precauzione. Si tratta di uno “stratagemma” previsto dai protocolli ferroviari dell’Atm, l’azienda dei trasporti meneghini, e il tratto interessato è stato di preciso quello che da Cologno Monzese va verso Gessate, nonché a ovest di Milano verso Assago.

C’è comunque da sottolineare che i rallentamenti della metro non hanno provocato forti disagi nelle corse, ma in ogni caso potrebbero riflettersi anche sulle altre reti della metro meneghina. Le temperature toccate sulla Linea 2 non erano mai state raggiunte nella storia, come detto in precedenza, fra i 57 e i 60 gradi, numeri da record per via dell’anticiclone africano che ha investito la penisola in queste ore, e che sta portando la colonnina di mercurio a superare abbondantemente i 35 gradi da nord a sud.

CALDO RECORD A MILANO, A LA SPEZIA BINARI TRENO DEFORMATI

Il rallentamento, va comunque specificato, è a scopo precauzionale, e non esiste pericolo alcuno per i viaggiatori. Qualcosa di simile è accaduto tra l’altro anche a La Spezia, dove i binari sono stati addirittura deformati dal caldo, provocando uno sviamento per un treno nella nota località ligure.

L’alta temperatura ha di fatto modificato un binario all’interno dell’area portuale, e un locomotore che stava trainando un convoglio merci verso la stazione di La Spezia Marittima è uscito dalla sede. L’incidente, come riferisce ancora TgCom24.it, ha causato l’interruzione della circolazione, ma non ci sono stati dei feriti. Il treno bloccato ha obbligato l’intervento dei tecnici preposti, e dopo qualche ora la situazione è tornata alla normalità.

