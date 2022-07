Caldo record in Italia ed Europa, arriva l’ondata di fuoco/ Temperature fino ai 43°

Il caldo record è pronto a sconvolgere tutta l’Europa. A luglio ci saranno ben 16 gradi oltre la media. Ad esempio in Normandia e Parigi, dove abitualmente siamo intorno ai 26°C, potremo toccare i 40-42°C, come spiega IlMeteo.it. Temperature altissime dunque in Europa e in generale in Italia, con il termometro che salirà toccando vette pericolosamente importanti. Già da domani sul nostro Paese ci saluterà l’anticiclone delle Azzorre che aveva abbassato di qualche grado le temperature, eppure per il peggio dobbiamo ancora aspettare.

Le temperature più alte arriveranno dall’inizio della prossima settimana. Dalla Normandia, infatti, la bolla rovente dovrebbe espandersi verso Germania e le regioni alpine per poi arrivare in Italia, dove si parla di picchi sopra i 40 gradi. Anche sulla Pianura Padana si rischierebbero i 42-43°C all’ombra: si tratterebbe di un caldo record mai registrato prima, che preoccupa non poco gli esperti.

Caldo record in tutta Europa

Passati i pochi giorni nei quali l’anticiclone delle Azzorre aveva riportato un po’ di fresco, ecco che torna il caldo torrido. Le previsioni parlano di temperature record in Europa e in Italia: 5/6 giorni di fuoco, passati i quali però la situazione non migliorerà di molto. Come spiega IlMeteo.it, la tendenza sarà più o meno simile per il resto dell’estate: senz’altro tornerà il caldo africano e questa stagione potrebbe passare alla storia come una delle più insopportabili e roventi.

Il caldo piacevole in queste giornate, grazie all’Anticiclone delle Azzorre, ha portato a temperatura al di sotto la media del periodo al Centro-Sud. Proprio in questi giorni sono previsti inoltre acquazzoni diffusi lungo tutta la dorsale appenninica. Parliamo addirittura di un po’ di freschetto in montagna e localmente anche sulle zone di pianura, con qualche rovescio su Alpi e Prealpi orientali. Gli acquazzoni lasceranno però molto presto spazio all’anticiclone africano che si è già scagliato sulla Penisola Iberica: sono stati raggiunti i 43-44°C nelle zone interne ad est di Lisbona e su parte della Spagna. Nei prossimi giorni sono attesi picchi estremi di 46°C a Siviglia, 37°C a Parigi e 36°C a Londra!

