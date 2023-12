Calenda: “Ho subito un’operazione. Mi hanno messo 150 punti”/ “Mi hanno aperto come un merluzzo”

Carlo Calenda è stato operato pochi giorni fa. A RTL 102.5, il leader di Azione ha dichiarato: “Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia”. Il politico, pochi giorni fa, su Instagram aveva scritto: “Momento di edonismo reaganiano. Dopo un anno di dieta e 150 punti interni rientro nei vestiti fatti quando lavoravo alla Ferrari. Anno di grazia 2001”.

A novembre, invece, il partito aveva annunciato l’interruzione delle attività politiche per una decina di giorni a causa di un intervento chirurgico precedentemente programmato. “Sono reduce da un intervento… Mi hanno messo 150 punti, sono un po’ provato”, aveva raccontato successivamente Calenda. L’annuncio del leader di Azione era arrivato il 15 novembre scorso: il politico è stato dunque operato ormai più di un mese fa.

Calenda: “L’Italia verrà sempre fregata sui tavoli internazionali”

Ieri Carlo Calenda, a margine della conferenza “Associazione Socialist Liberale”, organizzata da Azione in Sala Nassirya, ha parlato del Patto di Stabilità: “Nella proposta della Commissione ci saranno limiti automatici numerici quantificati alla discesa del deficit e del debito, con conseguenti multe automatiche. Una vittoria della Germania su tutti pronti. La Germania darà tre anni di bonus, in cui si applicherà questo patto in forma più lieve. Ma poi entrerà pienamente in vigore. Questo è il modo in cui noi facciamo sempre politica estera: la Germania pensa ai prossimi cinque anni, noi ai prossimi cinque mesi. Se continuiamo così, l’Italia verrà sempre fregata sui tavoli internazionali”.











