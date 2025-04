LA GAFFE DI CALENDA SU SONDAGGIO BIDIMEDIA

I sondaggi politici possono diventare un terreno di scontro anche tra partiti e le agenzie che li realizzano. Lo dimostra quanto accaduto tra Carlo Calenda e Bidimedia. Citando un sondaggio dell’agenzia, il leader di Azione ha spiegato che il 50% degli elettori M5s è dalla parte di Vladimir Putin, tirando in ballo Giuseppe Conte e Marco Travaglio.

Il caso, ricostruito dal Fatto Quotidiano, risale a sabato scorso, quando Calenda ha pubblicato su X una grafica di Bidimedia per dimostrare che solo il 20% degli elettori pentastellati sosterrebbero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre il 50% con quello russo.

Gli utenti sono subito intervenuti tra i commenti per segnalarli che la grafica era sbagliata, ma sono stati gli stessi sondaggisti a intimargli di pubblicare la versione corretta, in base alla quale si evince che sì il 20% è con Zelensky, ma con Putin c’è un 25%, non il doppio. “Buongiorno, la ringraziamo per la condivisione di un nostro sondaggio, ma questo è palesemente alterato“, il post su X pubblicato da Bidimedia per Calenda.

GLI ATTACCHI DI CALENDA A M5S E TRAVAGLIO

In ogni caso, per Calenda questa è la dimostrazione che “il M5S è convintamente filo Putin anche grazie alla propaganda di Conte, Travaglio e c.“. In merito alla manifestazione contro le guerre e i piani di riarmo organizzata da M5s, per Carlo Calenda è formata da persone “che sostengono le ragioni di Putin“. Ma questo è solo uno degli attacchi che recentemente ha sferrato contro il partito guidato da Giuseppe Conte: ad esempio, dal palco del congresso di Azione ha sferrato una dura invettiva, dichiarando che “l’unico modo per avere a che fare che con il M5s è cancellarlo“.

Ma Calenda è stato protagonista anche di durissimi scontro con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, citato nel suo post su X. “Io ho capito qual è la tua cultura politica, quella dei totalitarismi“, disse le scorse settimane ad Accordi e Disaccordi, dando vita a una lite in cui si sono scambiati reciprocamente anche diversi “sei un poveraccio“.