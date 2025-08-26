Il MEF ha definito i dettagli dell'asta bot in previsione di agosto 2025. Nell'articolo sono contenute le date di scadenza e le caratteristiche.

Dopo l’asta bot di luglio, ora tocca alla 3° tranche di agosto 2025. Il Ministero dell’Economia e delle Finanza ha rilasciato i dettagli utili tra cui: durata, numero ISIN, caratteristiche e calendarizzazione di ogni scadenza.

Per questo nuovo collocamento il MEF ha previsto 3 miliardi di euro e un ciclo medio breve (5 mesi). Il codice ISIN di riferimento per la prossima asta è il “IT0005664484“.

Le caratteristiche dell’asta BOT di agosto 2025

Dal MEF arriva la descrizione sulla prossima asta BOT relativa al mese di agosto di quest’anno, 2025. Si tratta di un nuovo piano strategico al fine di ristabilizzare il debito pubblico del nostro Bel Paese, sempre più “critico”.

Come di consueto esistono dei calendari da dover seguire minuziosamente, le cui date partono dal 26 agosto e terminano il 29 del mese corrente.

Calendarizzazione

La gestione dei Buoni ordinari del Tesoro è sotto la responsabilità della Banca d’Italia, che provvederà a registrare la contabilità e a garantire il corretto svolgimento degli iter essenziali quali liquidazione e compensazione.

Scadenza Note 26 Agosto Ultimo termine per la prenotazione destinata al pubblico 27 Agosto Ultimo termine per presentare l’istanza in asta (entro le ore 11:00) 28 Agosto Ultimo termine per il collocamento extra (entro le ore 15:30) 29 Agosto Data in cui verranno regolamentati i titoli

Commissioni e iter

La tipologia d’asta è la cosiddetta “competitiva“, dove ciascun operatore – regolarmente abilitato – deve indicare il rendimento medio e ciascuna percentuale potrà esser modificata come “multipli” di un millesimo di ogni punto.

Ciascuna richiesta deve riportare un minimo di 1,5 milioni di euro e deve includere obbligatoriamente quanto sopra scritto (pena l’annullamento dell’istanza). Ogni addetto potrà effettuare un numero massimo di 5 presentazioni.

Secondo una recente direttiva ministeriale, risalente a gennaio di quest’anno, la commissione massima equivale allo 0,10% (per i clienti con BOT e ciclo vitale di 154 giorni).

Collocamento extra

C’è inoltre il collocamento supplementare, che spetta soltanto agli specialisti in titoli di Stato con il medesimo rendimento medio scorso e con una comprovata partecipazione in un’asta tradizionale. Quanto alla percentuale dell’offerta, la stessa si quantifica al 10% nominale e paragonata all’asta detta “ordinaria”.