Calendario Champions League 2025-2026: la Uefa ha comunicato date e orari di tutte le partite di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli (oggi 30 agosto)

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: DATE E ORARI DELLE PARTITE

La Uefa ha da poco comunicato il calendario Champions League 2025-2026 per quanto riguarda le otto giornate della fase campionato, quindi adesso possiamo scoprire date e orari di tutte le partite, in particolare naturalmente per quanto riguarda gli appuntamenti con le quattro squadre italiane.

La prima giornata, mercoledì 17 settembre prossimo alle ore 21, avrà un sapore speciale per la Dea, che inizierà il proprio cammino con Psg-Atalanta, la trasferta sul campo dei campioni d’Europa in carica. In contemporanea ci sarà una partita di grande blasone anche per l’Inter di Cristian Chivu, che sarà impegnata ad Amsterdam contro l’Ajax.

Completando il discorso sulla prima giornata, ecco che la Juventus giocherà invece già martedì 16 settembre, sempre alle ore 21, quando allo Stadium arriverà il Borussia Dortmund. Nella settimana esclusiva della Champions League il giovedì toccherà al Napoli e sarà un’altra sfida di enorme fascino: alle ore 21 infatti eccovi Manchester City-Napoli.

Insomma, sarebbe stato difficile immaginare una prima giornata più scintillante per le nostre quattro rappresentanti nel calendario Champions League 2025-2026: fin da subito grandi emozioni e avversarie fortissime, naturalmente però adesso vogliamo dire qualcosa anche sui turni successivi.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: UN FILOTTO CLAMOROSO PER L’INTER

Per l’Atalanta i due match casalinghi più affascinanti saranno il 9 dicembre contro il Chelsea e il 21 gennaio contro l’Athletic Bilbao, mentre la chiusura sarà (come per tutti) alle ore 21 del 28 gennaio 2026 contro i belgi dell’Union Saint Gilloise. Per l’Inter sarà micidiale la seconda parte del cammino nel calendario Champions League 2025-2026: dalla quinta giornata in poi, i vice-campioni in carica avranno la trasferta contro l’Atletico Madrid, il doppio impegno casalingo con Liverpool e Arsenal tra dicembre e gennaio ed infine la trasferta sul campo del Borussia Dortmund per gli ultimi verdetti.

Per la Juventus potremmo fare il discorso opposto: dopo il debutto contro il Borussia, ecco la doppia trasferta spagnolismi campi di Villarreal e Real Madrid prima di una fase potenzialmente più “facile”, infine i bianconeri chiuderanno il loro calendario Champions League 2025-2026 a gennaio 2026 con il Benfica in casa e la trasferta con il Monaco. Per il Napoli invece il top sarà in apertura e chiusura: dopo la prima giornata sul campo del City, ci sarà da aspettare il 28 gennaio 2026 per ospitare il Chelsea al Maradona. Chissà se sarà una sfida fondamentale oppure una sorta di passerella…

