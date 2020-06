Calendario Champions League/ Final 8 a Lisbona, Europa League in Germania: le date

In attesa della ratifica attesa per mercoledì, la Uefa ha presentato il calendario ufficiale per portare a termine Champions League ed Europa League per la stagione 2019-2020: come già sapevamo si giocherà ad agosto, ma la novità è che è passata la decisione di una sede unica per le restanti partite. Partiamo allora dalla Champions League, nella quale sono coinvolte tre delle nostre squadre: a tale proposito Juventus-Lione (7 agosto) e Barcellona-Napoli (8 agosto) si giocheranno regolarmente all’Allianz Stadium e al Camp Nou, e così sarà anche per Bayern-Chelsea e Manchester City-Real Madrid, le altre gare che chiuderanno il programma degli ottavi; poi, tutti a Lisbona dove si giocheranno le Final Eight tra il 12 e il 23 agosto, giorno della finale. Inoltre, a metà luglio avverrà il sorteggio dei quarti: naturalmente al posto delle quattro squadre che affiancheranno Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Psg ci saranno quattro X a simboleggiare l’incertezza rispetto al ritorno degli ottavi. Il sorteggio sarà effettuato a Lisbona, mentre sappiamo già che la finale di Champions League 2022 sarà a San Pietroburgo, che si riprende l’ultimo atto cancellatole per il 2021 che sarà di proprietà di Istabul – l’originaria sede per questa stagione.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE

Per quanto riguarda l’Europa League, si va in Germania: si giocherà tra il 10 e il 21 agosto e la finale verrà disputata a Colonia, mentre gli altri tre stadi (come avevamo anticipato) saranno Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen. Per questo torneo bisogna fare una specifica, che tra l’altro riguarda le nostre due rappresentanti: Inter-Getafe e Roma-Siviglia sono le uniche due partite che non hanno ancora un risultato per l’andata degli ottavi. La Uefa ha disposto che per snellire il calendario vengano disputate comunque in Germania, e in partita secca. Le altre sei sfide (Shakhtar-Wolfsburg, Wolverhampton-Olympiacos, Bayer Leverkusen-Rangers, Manchester United-Lask, Copenaghen-Basaksehir e Basilea-Eintracht) si giocheranno regolarmente nelle sedi che erano già state fissate. Abbiamo inoltre qualche informazione supplementare: tra Bilbao e San Sebastian, ovvero nei Paesi Baschi, si concluderà la Champions League femminile con Final Eight tra il 21 e il 30 agosto mentre conosciamo già la data della Supercoppa Europea si disputerà il 24 settembre a Budapest.



