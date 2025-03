CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE, LE DATE DI INTER BAYERN

Completato il tabellone dei quarti di finale, la Uefa ha provveduto a comunicare anche il calendario Champions League per il prossimo turno, con date e orari esatti. Ecco allora che possiamo segnare i due appuntamenti con Inter Bayern, a cominciare dall’andata che sarà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera martedì 8 aprile prossimo, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Questo significa che il ritorno sarà collocato invece mercoledì 16 aprile, sempre alle ore 21.00 e naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro.

C’è dunque il piccolo e teorico vantaggio di giocare in casa il ritorno, anche se la storia di Inter Bayern ci dice che i nerazzurri hanno ottenuto ottimi risultati in Baviera (o naturalmente in campo neutro, vedi Madrid 22 maggio 2010) e molto meno in casa, con il Bayern che a San Siro ha ricordi meravigliosi. Di certo sarà un quarto di finale affascinante e altrettanto certamente sarà tremendo il mese di aprile per l’Inter, con il campionato e il doppio derby in semifinale di Coppa Italia.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE, TABELLONE QUARTI DI FINALE

Nelle stesse date di Inter Bayern, il calendario Champions League ci offrirà anche Arsenal Real Madrid, con andata a Londra e ritorno al Santiago Bernabeu: nessun problema per i Gunners contro il PSV Eindhoven, ieri sera, perché la pratica qualificazione era stata di fatto chiusa già con il clamoroso 1-7 esterno all’andata; decisamente più intenso il derby di Madrid in casa Atletico, con vittoria per 1-0 di Simeone e verdetto affidato ai rigori, dove Carlo Ancelotti è riuscito ancora una volta a beffare i Colchoneros ed entrare fra le prime otto d’Europa.

Le altre due sfide avranno invece ovviamente l’andata mercoledì 9 aprile e il ritorno martedì 15, a cominciare da Barcellona Borussia Dortmund, che designerà la potenziale avversaria dell’Inter in semifinale. Ieri infatti i gialloneri tedeschi sono andati a vincere a Lille, conquistandosi il quarto contro il Barcellona, che ha eliminato il Benfica. Infine, avremo anche Psg Aston Villa: nuova rivale inglese per i parigini che, dopo l’impresa contro il Liverpool, se la vedranno contro gli uomini di Unai Emery, che non hanno avuto difficoltà ad eliminare il Bruges.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE

ANDATA

Martedì 8 aprile ore 21

Arsenal-Real Madrid

Bayern Monaco-INTER

Mercoledì 9 aprile ore 21

Psg-Aston Villa

Barcellona-Borussia Dortmund

RITORNO

Martedì 15 aprile ore 21

Aston-Villa Psg

Borussia Dortmund-Barcellona

Mercoledì 16 aprile ore 21

Real Madrid-Arsenal

INTER-Bayern Monaco