Calendario consultazioni Governo Draghi/ Ecco quando Pd e M5s, divisi Lega, FI e FdI

È stato reso noto il calendario delle consultazioni del governo Draghi: si parte già oggi, giovedì 4 febbraio, fino a sabato 6 febbraio 2021. Una delle principali novità riguarda il Centrodestra: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia incontreranno l’ex presidente della Bce separatamente, a differenza di quanto è accaduto recentemente con Mattarella. «É meglio che ognuno dica liberamente quello che ha in testa. Noi non siamo costretti a fare nulla controvoglia, l’unità del centrodestra è un valore, governiamo in 14 regioni su 20», ha rimarcato Salvini.

Tornando al calendario delle consultazioni del Governo Draghi e partiamo da giovedì 4 febbraio 2021: alle ore 15.30 è il turno di Azione, +Europa e Radicali. Alle ore 16.30 è previsto l’incontro con il gruppo Centro Democratico-Italiani in Europa, mentre alle 17 sarà il turno dei “costruttori”, ovvero del gruppo Europeisti-Maie-Centrodemocratico. Alle ore 17.30 appuntamento con il Gruppo misto della Camera-Minoranze linguistiche. Successivamente Noi con l’Italia-Usei-Cambiamo-Alleanza di Centro, componente del Misto alla Camera, e dei rappresentanti di Idea e Cambiamo del Misto al Senato.

CALENDARIO CONSULTAZIONI GOVERNO DRAGHI: CENTRODESTRA DIVISO

Il calendario delle consultazioni del governo Draghi proseguiranno domani, venerdì 5 febbraio 2021: alle ore 11.00 Gruppo Per le autonomie (SVP – PATT, UV) del Senato. Alle ore 11.45 il vertice con il gruppo Liberi e Uguali della Camera e componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto del Senato. Italia Viva sarà a Montecitorio alle ore 12.45, mentre nel pomeriggio sarà il turno di Fratelli d’Italia (15.00), Partito Democratico (16.15) e Forza Italia (17.30). Infine, sabato 6 febbraio 2021 sono in programma gli incontri con gli altri due partiti che compongono il Parlamento: alle ore 11.00 i gruppi Lega-Salvini Premier della Camera e Lega-Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione del Senato, mentre alle ore 12.15 i gruppi del Movimento 5 Stelle della Camera e del Senato.

In corso a #Montecitorio le #Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi con le delegazioni delle forze politiche. Dichiarazioni dei Gruppi in diretta WebTv https://t.co/CFIuOmSqyb e su https://t.co/8uiPh8Q72s (1/3) #OpenCamera pic.twitter.com/qpZBBorVK7 — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 4, 2021

Venerdì 5 febbraio a #Montecitorio seconda giornata di #Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi con le delegazioni delle forze politiche di #Camera e #Senato #OpenCamera (2/3) pic.twitter.com/1JZqE5QyfX — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 4, 2021

Sabato 6 febbraio a #Montecitorio terza giornata di #Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi con le delegazioni delle forze politiche di #Camera e #Senato #OpenCamera (3/3) pic.twitter.com/EWP4gYek2q — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 4, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA